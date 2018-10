Will Smith, dezvăluiri cu lacrimi în ochi: "Se trezea şi plângea.…

La 50 de ani, Will Smith a facut dezvaluiri dureroase din casnicia alaturi de soția sa, Jada. Prezentatoarea ar fi trecut printr-o depresie, plangand incontinuu, timp de 45 de zile. Informațiile au fost dezvaluit chiar in timpul emisiunii sale, de pe Facebook, avandu-i drept invitați pe soțul și pe fiica ei.

"A fost o perioada in care mami se trezea si plangea. Au fost 45 de zile", i-a spus Will cu lacrimi in ochi fetei.

"Ai omis cateva zile!", a completat Jada.

"Se intampla in fiecare dimineata. Am inceput sa tin un jurnal. Cred ca atunci m-am simțit cel mai rau in casnicia…