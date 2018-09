Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca si in filmele de actiune in care joaca, Will Smith si-a sarbatorit ziua de nastere cu multa adrenalina. La aniversarea celor 50 de ani, actorul a sarit din elicopter in Marele Canion din statul american Arizona.

- Will Smith a sarbatorit 50 de ani cum nu se putea mai interesant. Probabil ca bungee jumping-ul nu e pentru toata lumea, dar pentru o varsta rotunda așa cum este cea de 50 de ani, merita sa faci un lucru pe care il vei ține cu siguranța minte. Will Smith a facut bungee jumping, sarind dintr-un... View…

- Actorul Will Smith a facut marti un salt cu coarda elastica din elicopter deasupra Marelui Canion pentru a-si sarbatori cea de-a 50-a aniversare si in scopul colectarii de fonduri in beneficiul unei campanii educationale, potrivit Reuters. Vedeta din ''Men in Black'' a sarit dintr-un…

- Actorul Will Smith a sarit in varsta de 50 de ani, la propriu. S-a intamplat in Marele Canion in vazul a milioane de oameni care au putut urmari operațiunea live pe YouTube. Saritura face parte dintr-o schimbare de mentalitate a actorului. Will Smith a explicat decizia sa intr-un videoclip anterior…

- Ruby, iubitul sau, și Dorian Popa, dar și amicul lor care era volanul mașinii și-au vazut moartea cu ochii in urma cu ceva timp, dupa ce au fost implicați intr-un accident. Juratul de la “Next Star” a povestit intr-un nou episod de vlog postat pe YouTube cum s-a petrecut incidentul rutier. Inca de la…

- La aniversarea a 95 de ani, un islandez a decis ca e timpul sa-si invinga frica de inalțime: a sarit cu parasuta, scrie tvr.ro.Pall Bergthorsson și-a invins frica de inalțime și a sarit din avion impreuna cu un instructor de parașutism.

- Am teama - de-a dreptul frica - de inaltime. Am capatat-o nu stiu cum sau de ce, acum vreo zece ani, cand am urcat pentru prima data in catedrala Notre Dame din Paris. Priveam gargoyle-i, vedeam cum Parisul mi se asterne la picioare si mai degraba decat sa ma simt imbatata de frumusetea locului m-am…