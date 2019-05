Stiri pe aceeasi tema

- Dupa minunea inregistrata marti seara, de FC Liverpool, care a depasit un avans de trei goluri avut de Barcelona, Tottenham Hotspur a realizat alta prestatie uimitoare pe "Johan Cruyff ArenA" din Amsterdam. Dupa ce Ajax castigase prima mansa la Londra cu 1-0, la pauza partidei retur din semifinalele…

- Fotbalistului David Beckham i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioada de sase luni pentru utilizarea telefonului mobil în timp ce conducea în zona West End din Londra, relateaza joi Press Association.

- Muzeul Victoria si Albert din Londra isi va redenumi una dintre galerii dupa Sir Elton John in urma unei donatii "semnificative" din partea cantaretului, informeaza Press Association. Colectia privata de fotografie a lui Sir Elton va putea fi de asemenea admirata de public in muzeu, in cadrul unei noi…

- Un exemplar rar de salamandra gigantica chineza va fi expus la gradina zoologica din Londra dupa ce a fost descoperit de autoritati intr-o cutie de cereale pe care traficantii au incercat sa o introduca ilegal in tara, relateaza miercuri Press Association. Salamandra s-a numarat printre cei cinci amfibieni…

- In lumea reflectoarelor, actorii, cantareții, artiștii de renume mondial se confrunta frecvent cu problema alcoolului. Nu și cazul lui Will Smith, actorul american care l-a lasat de baut și nu a mai pus licoare in gura de mai bine de zece ani.

- Autoarea Andrea Levy, a carei opera include romanele ''Small Island'' si ''The Long Song'', a decedat la varsta de 62 de ani in urma cancerului, relateaza vineri Press Association, potrivit Agerpres. Levy s-a nascut in Londra in 1956 si a inceput sa scrie dupa implinirea varstei de 30 de ani,…

- Disney a vrut sa faca pe plac tuturor, cand a oferit duminica, cu ocazia Premiilor Grammy 2019, un trailer pentru filmul ''Aladdin'', in care Will Smith joaca rolul faimosul duh din lampa, noteaza BBC. Din pacate, numerosi fani nu au fost impresionati de interpretarea lui…