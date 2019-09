Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, a declarat sambata ca instalarea unui nou guvern italian este 'o oportunitate unica pentru a da un nou impuls' relatiilor bilaterale, dar si pentru ca Italia sa-si recapete rolul care ii revine in Europa, transmite AFP potrivit Agerpres. 'Un nou guvern…

- Partidul de guvernamant al Italiei, Liga, a depus o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului, vineri, liderul formatiunii Matteo Salvini sperand ca aceasta miscare sa declanseze alegeri anticipate si sa ajunga noul lider al natiunii, potrivit Reuters.

- ''Principalul meu obiectiv politic este depașirea diviziunilor dintre nord și sud, est și vest, țarile mici și cele mari'', a declarat viitorul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înainte de întâlnirea bilaterala de la Palatul Chigi cu premierul Giuseppe…

- Partidul de stanga Meretz si noua formatiune politica a fostului premier Ehud Barak au anuntat joi crearea unei aliante in vederea alegerilor parlamentare care vor avea loc in Israel in 17 septembrie, scrie agerpres.ro.

- Partidul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski este favorit sa castige alegerile parlamentare anticipate, repetand astfel socul victoriei lui Zelenski la alegerile prezidentiale, informeaza Reuters potrivit news.roZelenski, un fost comediant fara experienta politica, spera ca partidul…

- Incepand cu data de 14.06.2019, deputatul Mihai Mohaci a fost numit de presedintele partidului PRO Romania, Victor Ponta, in calitatea de coordonator oficial al judetului Brasov in relatia cu autoritatile locale, persoane fizice sau juridice, pentru desfasurarea activitatilor specifice partidului pe…

- O femeie capitan de vas risca 20 de ani de inchisoare dupa ce procurorii italieni au acuzat-o ca a cooperat cu calauzele migranților care vor sa ajunga in Italia. De naționalitate germana, Pia Klemp (35 de ani), a condus vasul ”Iuventa” in sute de misiuni de salvare, insa ambarcațiunea i-a fost sechestrata…

- ​Primaria Municipiului București a prezentat o estimare supradimensionata a veniturilor pe 2019, "umflând" bugetul cu 2 miliarde de lei, a aratat Nicușor Dan duminica, într-o conferința de presa. Deputatul a atras atenția ca fara o restructurare la sânge a cheltuielilor primariei,…