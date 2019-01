Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a distrat copios inaintea debutului sau in noua ediție a turneului de Grand Slam de la Australian Open. Numarul unu mondial a oferit un master-class și a facut poze cu suporterii sai - și mai mari, și mai mici - din Australia.

- Suedezul Mats Wilander, de 3 ori invingator in Australian Open, il vede pe tenismanul sarb Novak Djokovic favorit clar la primul Grand Slam al anului, in timp ce la feminin nu are vreo favorita clara, din cauza ca nicio jucatoare nu a dovedit constanta, relateaza EFE. Wilander, fost nr. 1 mondial si…

- SIMONA HALEP - KAIA KANEPI AUSTRALIAN OPEN 2019. "Este o mare diferenta fata de anul trecut, pot spune ca am realizat ce mi-am dorit. Am castigat in sfarsit un Grand Slam. Acum pot spune ca sunt cu adevarat numarul 1. Inainte spuneam ca fara un Grand Slam nu esti numarul 1. Sunt fericita, ma bucur…

- Andy Murray (31 de ani, 230 ATP) a oferit, joi noapte, 10 ianuarie, un moment emotionant: s-a prezentat la conferinta de presa de dinaintea Australian Open cu lacrimi in ochi, a stat un minut si jumatate in fata reprezentantilor mass-media, apoi si-a anuntat retragerea din tenis in acest an, potrivit…

- Simona Halep, finalista ultimei editii, va evolua cu estona Kaia Kanepi (70 WTA), in mansa I a Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Kaia Kanepi a invins-o pe Simona alep, anul trecut, in primul tur al US Open, cu 6-2, 6-4. Romanca s-a impus si ea, in prima lor intalnire, in 2014,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a fost inclusa de ESPN intr-un top al sportivilor care au dominat disciplinele lor in 2018. Halep, care incheie al doilea an consecutiv pe prima pozitie mondiala, a cucerit in 2018 primul sau titlu de Grand Slam, ea fiind nominalizata de ESPN…

- Mai mult, Simona Halep este pe primul loc in tenis, devasand figuri importante ale sportului alb precum Novak Djokovic, numarul 1 mondial ATP. "Acesta a fost anul in care Simona Halep a erupt in sfarșit, caștigand primul ei turneu de Grand Slam la Roland Garros, dupa ce a pierdut finala de…

- Suedezul Mats Wilander, caștigator a 7 turnee de Grand Slam, a vorbit despre Simona Halep, locul 1 WTA, 27 de ani. Wilander a analizat desparțirea dintre Simona Halep și Darren Cahill și a vorbit despre jocul liderului WTA. "Nu pot spune ca desparțirea dintre Cahill și Simona Halep e o surpriza. Cred…