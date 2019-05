Wikipedia depune plângere la CEDO împotriva Turciei "Wikimedia a depus plangere impotriva Turciei la CEDO", a anuntat intr-o conferinta de presa telefonica Katherine Maher, directoarea generala a fundatiei.



Autoritatile turce au blocat accesul la site in aprilie 2017, din cauza a doua articole ale Wikipedia care stabilesc o legatura intre Ankara si organizatii extremiste.



Wikimedia a explicat ca recurge la CEDO dupa tentative in acest sens fara rezultat in Turcia, in special pe langa Curtea Constitutionala, care nu a luat pozitie pe acest subiect in acesti doi ani. Libertatea de expresie a fost incalcata Libertatea de expresie a fost incalcata



