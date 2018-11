WikiLeaks. Fondatorul, Julian Assange, inculpat

Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care a publicat in 2010 numeroase documente secrete americane, a fost inculpat in Statele Unite, a anuntat WikiLeaks joi seara, transmite AFP, conform agerpres.ro.Vești proaste de la meteorologi - Romania, lovita de fenomene extreme in acest weekend…

- O instanta din Ecuador a respins luni plangerea lui Julian Assange impotriva regulilor impuse de ambasada ecuadoriana de la Londra, unde fondatorul WikiLeaks s-a refugiat in urma cu sase ani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Intr-un raspuns scris, Marea Britanie a explicat ca nu a primit nicio cerere de extradare si a informat ca Assange nu va sta mai mult de sase luni in inchisoare in Regatul Unit pentru ca a incalcat termenii cautiunii cautand azil in ambasada. Salvador a precizat ca Ecuadorul a transmis raspunsul…

- Fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a renuntat la azilul acordat de Quito, potrivit unei scrisori semnate personal în decembrie, consultata de AFP.

- Relațiile tensionate ruso-britanice și mai ales schimbarea de președinte din Ecuador, urmata de fuga șefului serviciilor secrete ecuadoriene din țara, au dus la expunerea unor operațiuni secrete de extragere a lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, din sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, acolo…