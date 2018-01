WikiLeaks. Cosette Chichirău, apel. Vizează Parlamentul și Guvernul Politiciana a vorbit despre demararea unei platforme unde oricine poate trimite informații despre oamenii din Parlament, Guvern, administrație locala. "Funcționeaza ca WikiLeaks", a spus Cosette Chichirau. "Voi face doua acțiuni imediate. Una este lansarea unei platforme de tip Wiki in care adunam toate informațiile despre capușele din sistemul romanesc - Parlament, Guvern, administrație locala. In al doilea rand, voi lansa un apel pentru cei care vor sa ma ajute. Platforma nu va fi neaparat publica. Eu am fost contactata de niște romani care vor sa realizeze aceasta platforma. Oricine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

