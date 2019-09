Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca Romania ar trebui sa desemneze un alt candidat pentru functia de comisar european, iar Rovana Plumb ar trebui "sa faca un pas inapoi". "Noi consideram ca doamna Rovana Plumb nu ar trebui sa continue acest demers, sa faca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere premierului Viorica Dancila sa nu mai faca nicio propunere de comisar european fara consultarea sefului statului si a Parlamentului, in contextul respingerii in Comisia juridica a PE a candidaturii Rovanei Plumb. "Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Dan Nica si Rovana Plumb au fost respinsi pentru functia de comisar european. Cei doi erau propunerile premierului Viorica Dancila inaintate catre noul sef al Comisiei Europene, Ursula van der Leyen.

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan i-a cerut, luni, prim-ministrului Viorica Dancila sa faca alte propuneri pentru functia de comisar european din partea Romaniei, adaugand ca potrivit informatiilor pe care le detine, Rovana Plumb sau Dan Nica nu ar avea sanse sa obtina un portofoliu. "In aceasta…

- „Aviz amatorilor: functia de comisar nu beneficiaza de imunitate, doar cea de europarlamentar beneficiaza!", a scris Ioan Mircea Pascu, sambata, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila a trimis, vineri, Comisiei Europene o scrisoare cu propunerile Romaniei pentru functia de comisar european, si anume…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a afirmat, miercuri, ca propunerile pentru funcția de comisar european, respectiv Dan Nica și Rovana Plumb, sunt slabe, riscand reputația țarii. Liberalul ii cere premierului retragerea candidaturilor și formularea unor propuneri „serioase”.El a adaugat…