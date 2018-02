Stiri pe aceeasi tema

- Diabetul zaharat, afectiune din cauza careia organismul nu poate procesa zaharul din alimente, reprezinta un pericol din ce in ce mai mare din cauza schimbarii stilului de viata. Medicii spun ca in ultima vreme se constata o scadere semnificativa a varstei celor cu diabet, fiind inregistrate din ce…

- Alocația copiilor mereu a reprezentat un subiect de interes și deși s-au promis mariri pe toate planurile, toți copiii și tinerii din Romania, de pana in 18 ani sau peste (in anumite cazuri) vor primi aceiași bani, in aceasta zona neexistand modificari fața de anul 2017. Beneficiaza de alocatie de…

- ”Doamne, in liniștea zorilor acestei zile, vreau sa vin la Tine si sa-ti cer pace, intelepciune si tarie! Vreau sa privesc astazi lumea cu ochi plini de iubire, vreau sa fiu intelegator, rabdator si bland, sa-i vad, dincolo de aparente, pe copiii Tai asa cum ii vezi Tu si sa nu vad decat binele in fiecare…

- Conform legii nr. 1/2011, politistii locali imputerniciti de primarul municipiului Galati pot aplica sanctiuni parintilor sau reprezentantilor legali ai caror copii nu urmeaza cursurile invatamantului obligatoriu.

- Cateva zile mai devreme au aparut zvonuri precum ca autoritațile din Romania vor oferi copiilor nascuti dupa 1 ianuarie 2018, cate zece mii de euro, inclusiv și pentru copiii din Moldova, care dețin cetațenia romana, dar banii vor putea fi ridicați la majorat. Insa aceasta ar fi departe de realitate…

- Copiii risca sa declanseze ample operatiuni de cautare daca accepta sa ia parte la o ''isterie'' initiata in mediul online prin care sunt provocati sa isi petreaca noaptea in magazine, a avertizat politia din Marea Britanie, citata de Press Association. Asa-numita ''Provocare…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Pitești au reușit sa ii identifice pe cei doi copii care au sustras produse de pe raftul unei farmacii din municipiu, cu cateva zile in urma. Cei doi, fata și baiat, sunt din Merișani și au 13, respectiv 15 ani. Minorii sunt banuiți de savarșirea infracțiunii de furt, dupa…

- Muzeul „Casa Muresenilor“ organizeaza in vacanta intersemestriala un program de educatie muzeala in zilele de 6, 7 si 8 februarie 2018. Programul se adreseaza elevilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani si se va desfasura zilnic in intervalul orar 10.00-12.00. Activitatile propuse…

- Cinci romani, care duceau copii cu dizabilitați la cerșit și ii supuneau la chinuri groaznice, au fost condamnați in Italia. Caz terifiant in Italia, acolo unde un grup de romani racolau minori cu dizabilitați din zone sarace din Romania și ii duceau in Italia, unde ii obligau sa cerșeasca. Minorii,…

- Zeci de copii din Galati au participat, joi, la un flashmob, pentru a-si ajuta un coleg care trebuie supus unei interventii chirurgicale in Austria, dupa ce a fost diagnosticat cu hemipareza provocata de intepatura unei insecte. Copiii au dansat in holul Universitatii Dunarea de Jos, unde a fost adusa…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au distribuit, marți, centrului maternal "Casa noastra", din satul Podgoria, jud. Prahova, mai multe pachete cu alimente de baza, dulciuri, haine, produse de igiena personala și pampers. In prezent, in centru maternal locuiesc 3 mame, 7 copii minori…

- Dupa 10 ani de activitate, un centru care ajuta copiii bolnavi de autism din Bistrita-Nasaud si judetele invecinate risca sa fie inchis din cauza schimbarilor fiscale. Centrul "Micul Print" se baza pe ajutorul financiar oferit de sute de sponsori si donatori, carora statul a decis sa le puna piedici…

- Consiliul Local Alba Iulia va aproba in ședința din 30 ianuarie costul mediu lunar de intretinere pentru copiii care frecventeaza cresele din Municipiul Alba Iulia, in anul 2018 și valoarea contribuției pe care parinții micuților trebuie sa o plateasca. Costul mediu lunar de intretinere pentru copiii…

- Asociatia de Sprijin pentru Parinti si Copiii cu Autism Galati – APCA Galati organizeaza, in parteneriat cu Fundatia Sportul Galatean, evenimentul caritabil ”Visuri pe gheata”, editia a III-a. Acesta are ca scop strangerea de fonduri necesare pentru participarea copiilor cu autism din APCA Galati la…

- Primaria Faurei și parinții celor 214 copii de gradinița și de gimnaziu au ajuns sa faca apeluri pe rețeaua de socializare pentru a rezolva, macar in aceasta iarna, problema transportului școlar. Microbuzul care duce, de regula, copii la și de la școala este imbatranit și se strica frecvent, iar cheltuielile…

- Ana Zdrite, medic rezident: „Venim in fiecare zi, vedem copiii. Il ascultam la inima, vedem cum este burta, pana cand reusim ca acesti copii sa plece acasa, sa plece acasa, fara sa mai fie nevoie sa aiba cateter, sa aiba tratament.” Simona Dumitru, medic rezident: „Azi sunt motivata ca acest copil a…

- Fiul ex-ministrului silviculturii al RSSM batea milițieni și oameni de rând, încerca sa violeze fete, dar scapa de pedeapsa Moldovenii mai în vârsta, care s-au nascut în mediu rural, dar venisera apoi sa învete sau sa munceasca la Chisinau, îsi…

- Tribunalul Gorj a prelungit luni, 15 ianuarie, cu inca 30 de zile, mandatele de arestare emise pe numele unor tineri gorjeni implicati in traficul de droguri. Unii dintre ei provin din familii instarite, cum ar fi Nicolae Maroiu, fi...

- Dincolo de neplacerile cotidiene cu care parinții unui copil de varsta mica se confrunta pe banda rulanta, stau la panda, in umbra, adevaratele pericole pentru care este necesara o doza de vigilența sporita din partea parinților, dar și ințelegerea și aplicarea unor modalitați prin care instinctual…

- Avalansa in Fagaras. Salvamontisti din Cluj la acțiunea de salvare O echipa de salvatori montani din Cluj a participat, in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei…

- Schimbarile care au avut loc in dieta europenilor, dupa inceperea agriculturii in urma cu 10 mii de ani, au produs adaptari genetice care favorizeaza tendintele zilelor noastre, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Cornell si preluat de MedLife.ro. Istoria dietei alimentare…

- Boboteaza sau Ziua Epifaniei, este una dintre cele mai sacre festivitați ortodoxe grecești, bogate in tradiții creștine, multe dintre ele datand din antichitate. Botezul Domnului, care in Romania este cunoscut ca Boboteaza, in Grecia are doua denumiri distincte, Teofania sau Fota. Aceasta celebrare…

- Un barbat din localitatea galateana Ivesti a fost arestat preventiv dupa ce in noaptea de Revelion si-a lovit de mai multe ori fiica de 7 ani, cu o coada de topor. In urma agresiunii, fetita a ajuns in stare critica la spital, cu hemoragie interna si fracturi, si a fost operata pentru a-i fi scoasa…

- Mirabela Dauer a acordat un interviu in care a explicat ca nu i-a fost deloc ușor sa ajunga celebra și sa faca ceea cei place cel mai muklt, și anume sa cante și sa incante publicul. Mirabela Dauer, al carei nume real este cu totul altul , a fost invitata la o emisiune de la Antena 3. In cadrul interviului,…

- Elevii voluntari de la Scoala Gimnaziala „Miron Costin" Suceava au desfasurat pe parcursul lunii decembrie o serie de activitati in cadrul proiectului educational de voluntariat „Sanse egale pentru fiecare" – Strategia Nationala de Actiune Comunitara, care are ca scop ...

- Craciunul este marea sarbatoare a bucuriei, iar elevii claselor V-VIII, de la Școala Gimnaziala Țifești, structura Batinești, au adus bucurie pe chipul unor copii și batrani. Elevii au donat alimente, dulciuri, hainuțe și jucarii unor familii aflate in nevoie. Copiii au fost insoțiți…

- In urma cu 28 de ani, copiii din Romania nu il asteptau pe Mos Craciun. In acea perioada nu aveai voie nici macar sa pronunti cuvantul Craciun, nici sa vorbesti despre Nasterea lui Isus, iar mersul la biserica in seara de Ajun era periculos. Oficial, veanau Sarbatorile de Iarna, iar copiii asteptau…

- Sala de festivitati a Centrului de Zi „Portile Deschise” din Gherla a devenit neincapatoare la programul special pregatit de cei aproape 50 de copii, in cinstea celei mai mari sarbatori crestinesti, Craciunul. Parinti, bunici si invitati s-au adaugat la gazde, atmosfera fiind specifica acestor zile…

- Ministerul Securitatii Interne din SUA (DHS) "a examinat schimbari de procedura, de politica, de reglementare" pentru a combate imigratia ilegala si anumite masuri "au fost aprobate", a declarat fara alte detalii Tyler Houlton, purtatorul de cuvant al DHS, pentru Washington Post.Mai multi…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri, in judetul Timis, pe raza localitatii Cosevita. Un barbat a murit, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, fiind transportate la spital, la Timisoara. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Un barbat a ramas…

- Sarbatoarile de iarna, sarbatori ale bucuriei, pacii, a bunei intelegeri intre oameni, au adunat, trei zile la rand, intr-un gand si intr-un suflet, copiii de la Gradinița Veseliei. Aceștia au prezentat spectacole de neuitat parinților, bunicilor și tuturor celor care au venit sa-i susțina. Ca de fiecare…

- Dupa cum am promis, Rotary Club Cetatea Tomis si Interact Cetatea Tomis, ne-am tinut de cuvant. Luni 18.12. si marti 19.12.2107, copiii centrelor de zi Agigea si Traian au beneficiat de cadouri ca rod al actiunilor noastre caritabile. Ca si in anii precedenti, acum, cand sarbatorile de iarna bat la…

- Politistii braileni au identificat un grup format din sase minori, care din teribilism a distrus cauciucurile la zeci de masini. Zece plangeri penale fusesera depuse la Politie, ele fiind inregistrate initial drept distrugeri cu autor necunoscut.

- O mulțime de copii din cadrul centrelor de plasament Speranța, Colț Alb și Micul Prinț, de la Centrul de zi Sfanta Vineri și de la Centrul Școlar de Educație Incluziva au avut parte de o zi deosebita, in care au invațat sa joace baschet, au participat la concursuri precum cele de aruncare a ...

- Visul oricarei femei este sa devina mama. Nimic nu poate fi mai frumos decat sa dai nastere unei fiinte care sa iti semene. Totusi, odata ce devin mame, multe femei se gasesc in situatia de a nu se intelege foarte bine cu copiii lor. Exista bebelusi si copii calmi si foarte ascultatori insa exista si…

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit de Craciun oferte care pornesc de la 150 de lei de persoana, in Sinaia, si pot ajunge la 1.015 de euro, la un hotel de lux din Azuga. Pensiunile ofera pomana porcului, placinte facute in casa si vin fiert, precum si cadouri pentru cei mici.…

- Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința de vineri, 20 decembrie, alocarea sumei de 45.600 lei (aproximativ 10.000 de euro), din bugetul local, catre Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, pentru organizarea unei tabere sociale la munte. Tabara este destinata beneficiarilor…

- Sute de copii din comuna Rosia de Amaradia vor primi cadouri din partea primariei. Darurile au fost pregatite si vor ajunge la elevi saptamana viitoare, inainte de Craciun. A devenit deja o traditie ca toti scolarii din Rosia de Amaradia...

- Fundația lui Mihai Neșu a fost aleasa cu unanimitate de voturi dintre 7 proiecte/fundații propuse de țari afiliate FIFPro pentru "Premiul de merit 2017". "Mihai Nesu cunoaște toți copiii și problemele pe care le au, iar copiii sunt fericiți sa il aiba alaturi. Consideram ca Mihai este un exemplu…

- Cariera, viața de familie sau un stil de viața rebel? O viața apropiata de familie sau o evadare undeva departe, unde totul este nou și imprevizibil? Dupa varsta de 20 de ani apar marile schimbari din viața oricarei femei. Dilemele, dorințele, obiectivele, oportunitațile, toate incep sa se amplifice…

- Cativa dintre copiii care invata la o scoala din Aubonne (Elvetia), la doar cateva sute de metri de resedinta Regelui, au fost intrebati de un reporter ce stiu despre Majestatea Sa Regele Mihai I. Copiii au raspuns ca era „cineva important“ si ca in al doilea razboi a facut multe, ba chiar „a arestat…

- Microsoft Romania și Adfaber au organizat in cadrul Hour of Code - cel mai de amploare eveniment IT din lume - o serie de evenimente in peste 150 școli din Romania in care elevii de gimnaziu, pasionați de IT au avut posibilitatea sa iși antreneze abilitațile in Minecraft și sa iși scrie propria versiune…

- Sambata dupa-amiaza, la Bucuresti, au avut loc doua competitii de atletism. Este vorba de Cupa de Iarna, pentru juniori, si Cupa Proatletic, pentru copii. La ambele competitii, CSS Constantin Istrati a fost bine reprezentat, sportivii de la clubul coordonat de prof. Nicolae Pavel urcand de nu mai putin…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a marturisit cine este persoana care i-a fost alaturi atunci cand i-a fost foarte greu. Interpreta de muzica populara Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Ultimele luni din viața Mariei Constantin,…

- Copiii de la Asociația "Inima sfanta a lui Isus" (AISI) au primit astazi vizita reprezentantelor Organizației de Femei a PSD Campina. Doamnele de la OFSD au dorit ca in pragul Sarbatorilor de Iarna sa le ofere daruri micuților de la AISI și au mers cu dulciuri, fructe, bauturi racoritoare, caciulițe…

- Voluntarii Filialei de Cruce Roșie Vrancea au fost, ieri, mesagerii lui Moș Nicolae, descarcand prima tolba plina cu daruri copiilor din satul Verdea, comuna Racoasa, și Soveja. Potrivit comunicatului trimis redacției noastre, este vorba despre o prima acțiune de acest fel, ce face parte din Campania…

- De doua luni, la fiecare doua saptamani, imunologilor pediatri li se spune ca vor primi imunoglobuline pentru a-i trata pe pacienti. Romania se confrunta cu a doua criza de imunoglobuline, care a produs deja un deces in randul adultilor, dupa cea de acum patru ani, cand din cauza unor incurcaturi birocratice,…

- Copiii din toata tara sunt indemnati sa-i trimita scrisori lui Mos Craciun, iar indragitul batranel le va da raspuns doar picilor cuminti. Primii care au scris Mosului sunt 25 de micuti de la Ansamblul folcloric "Opincuta" din Capitala.