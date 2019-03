Whoopi Goldberg, la un pas de moarte

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Whoopi Goldberg a dezvaluit, intr-un fragment inregistrat al emisiunii ''The View'', difuzate vineri de postul ABC, ca a fost la un pas de moarte din cauza unei pneumonii cu care s-a luptat timp de o luna, potrivit DPA. "Sunt aici. M-am ridicat si ma pot deplasa. Nu atat de rapid…

- Actrita Whoopi Goldberg ar putea fi gazda-surpriza a galei premiilor Oscar de duminica seara, dupa ce in ultimele zile ea a absentat din emisiunea „The View”, fapt care a dus la o serie de...

- Dupa ce Whoopi Goldberg a absentat din emisiunea „The View” ea a starnit o serie de speculații. The Guardian scrie ca exista o mare sansa insa ca Whoopi Goldberg - prima femeie care a prezentat singura ceremonia de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, in 1994 - sa ocupe acest rol, informeaza…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui copil de un an si jumatate, aflat in stare grava la terapie intensiva, a carui familie acuza de malpraxis medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea. "Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 din Constitutia Romaniei privind…

- Peste 70 de persoane au protestat sambata in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, pentru a le cere atat medicilor de la Pediatrie, cat si conducerii unitatii spitalicesti sa...

- imi pare ca-i tot iarna, o iarna nesfarsita s-au adancit copacii cu totul in omat iar drumul meu spre tine nu-l mai parcurg cu pasul si-mi pare ca-n zapada, fara vreun spor, inot inot spre tine, doamna, m-a obosit oceanul pe care tu, sorbindu-ti cafeaua, l-ai trecut printesa in caleasca ce s-a suit…

- Chow Yun-fat, starul multimilionar din filmul ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ si reprezentant de seama al varstei de aur a cinematografiei ... The post Un actor celebru iși va dona intreaga avere de 630 de milioane de dolari, dupa moarte appeared first on Renasterea banateana .

- Familia lui Petru Kalau, șoferul care i-a condus catre moarte pe cei 9 romani nu și-a revenit nici acum din șoc. Pe pagina de Facebook inființata in memoria lui Petru Kalau, apropiații i-au transmis un mesaj sfașietor.