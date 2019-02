Whoopi Goldberg a dezvaluit ca, in urma cu cațiva ani, ar fi cerut șefilor BBC sa ii dea rolul principal in serialul Doctor Who. Actrița in varsta de 63 de ani le-ar fi spus producatorilor ca și-ar dori sa joace personajul respectiv: “Ideea asta m-ar fi facut fericita, dar ei m-au refuzat”. Jodie Whittaker a... Read More Post-ul Whoopi Goldberg a vrut sa fie prima Doctor Who dar BBC a refuzat-o apare prima data in TaBu .