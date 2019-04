Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața americana Whitney Houston va fi subiectul unei lucrari biografice scrise de fosta sa prietena Robyn Crawford, despre care s-a speculat multa vreme ca i-a fost și iubita, relateaza The Guardian, potrivit Mediafax.Cartea, intitulata "A Song for You: My Life With Whitney Houston",…

- Deputatul Varujan Vosganian, vicepresedinte al ALDE a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca o decizie de restructurare a cabinetului trebuie discutata in prealabil in...

- Mario Balotelli are o alta iubita. Potrivit saptamanalului Oggi, internaționalul italian e indragostit pana peste cap de cantareața Elodie Di Patrizi. Prietenii apropiați spun ca atacantul lui Marseille și noua sa cucerire sunt nedesparțiți in ultimul timp. Varful italian a mai fost in trecut cu Fanny…

- TRANSGAZ anunța: ”Catre sfarșitul lunii aprilie vom avea in desfașurare un teatru de operațiuni pe toate segmentele de șantier”. Conducta de transport de gaze naturale Ungheni-Chișinau va fi gata la finele anului curent. Cel puțin, așa afirma conducerea SNTGN TRANSGAZ SA Romania, responsabila de construcția…

- Rata cumulata de promovare, la clasele a XI-a si a XII-a, inregistrata la simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat este de 36,88%, in crestere nesemnificativa fata de anul trecut. In opt judete si in municipiul Bucuresti ea a depasit 40%, anunta Ministerul Educatiei.Citește…

- Nicoleta Voicu, fosta iubita a lui Gheorghe Turda, ascunde o poveste dureroasa. Cantareata a fost abandonata atunci cand mama ei a nascut-o, insa a avut norocul ca o familie sa o infieze si sa aiba grija de ea.

- "In loc sa discutam despre realizarile din judete, vorbim despre legile Justitiei. Mai terminati cu legile Justitiei odata! Ori le schimbati, ori nu le schimbati, dar abandonati subiectul! Ne face rau tuturor", a declarat Dragomir, prezent la Conferinta extraordinara de alegeri de la PSD Braila. Dragomir…

- Mirela Vaida, una din cele mai talentate si iubite prezentatoare TV, actrițe și cantareațe din Romania, isi serbeaza, astazi, ziua de nastere. Inca de la primele ore, admiratorii fideli ai cunoscutei vedete i-au transmis cele mai frumoase urari pe rețelele de socializare. Mirela Vaida implineste astazi…