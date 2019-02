Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta procurorului special Robert Mueller privind ingerințele ruse în alegerile prezidențiale americane din anul 2016 este aproape de încheiere, a declarat luni Matthew Whitaker, procuror general interimar al SUA, potrivit Euronews, citat de Mediafax. „Am fost informat în…

- Inculparea de catre procurorul special Robert Mueller a lui Roger Stone, un vechi colaborator al lui Donald Trump, in ancheta referitoare la Rusia, nu are nicio legatura cu presedintele american sau cu Casa Alba, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a lui Trump, Sarah Sanders, transmite Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat sambata ca a fost stabilit locul unde va avea a doua sa intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, fara insa a oferi mai multe detalii, relateaza dpa si Reuters. ''Am convenit sa ne intalnim, probabil la finalul lunii februarie. Am ales o tara,…

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa se dizolve, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia sa in campania prezidentiala din 2016, informeaza Reuters si AFP, potrivit…

- Președintele SUA, Donald Trump, a negat joi ca a lucrat la un proiect privind construirea unui Trump Tower la Moscova, despre care fostul avocat al liderului de la Casa Alba, Michael Cohen, a spus ca s-a renunțat in ianuarie 2016, inainte de scrutinul pentru desemnarea candidatului republican in scrutinul…

- Premierul britanic Theresa May doreste sa forjeze cu UE un nou tratat in domeniul securitatii incepand din 2019, insa Consiliul European considera ca aceasta problema este prea importanta pentru a fi ”innecata” in negocierile Brexitului. Scepticismul unor politicieni britanici fata de proiectul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca a terminat de raspuns in scris la intrebarile procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Reuters. Trump a mentionat pentru reporterii de…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…