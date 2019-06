Whirlpool închide fabrica din Napoli "Whirlpool nu a respectat acordurile ... si spune ca vrea sa inchida fabrica din Napoli, astfel incat astazi voi semna o directiva care revoca toate subventiile, care se ridica la aproximativ 15 milioane de euro. Din 2014 si pana in prezent ei au avut 50 de milioane de euro", a declarat oficialul italian.



Luna trecuta, Whirlpool a anuntat ca va "reconverti" fabrica din Napoli si ar putea sa o scoata la vanzare, decizia urmand sa duca la pierderea a aproximativ 450 de locuri de munca.



Separat, Di Maio a declarat ca intalnirea de noaptea trecuta a coalitiei aflate la guvernare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

