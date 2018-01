Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp nu mai functioneaza pe o serie de telefoane cu anumite sisteme de operare incepand cu 31 decembrie 2017. Populara aplicatie de mesagerie a facut anuntul explicand ca se va orienta exclusiv catre platformele iOS si Android. Astfel, incepand cu ...

- Nu apelati la „valutisti” - ne recomanda polițiștii bistrițeni care i-au luat la controale pe cei care schimba valuta ilegal in Bistrița. Acestia actioneaza fara autorizatie, incalcand legea bancara. Castigul dumneavoastra este doar o iluzie, iar riscurile de a fi inșelați sunt foarte mari:

- UBER e companie de transport, nu platforma digitala, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Trebuie sa detina licentele si acordurile cerute de dreptul national. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a adoptat miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile…

- Evaluarea cadrelor didactice si a programelor de studii din Universitatea Politehnica Timisoara de catre studenti s-a incheiat. Evaluarea s-a facut in perioada 20 noiembrie – 8 decembrie 2017. Platforma online pe care a fost derulata aceasta a fost creata in intregime de un colectiv din cadrul UPT,…

- iPhone X este probabil cel mai usor de recunoscut smartphone de pe piata, „bretonul” sau din partea de sus oferind un aspect unic intr-un ocean de dispozitive similare. Se pare insa ca decupajul din display a inceput deja sa „inspire” alte companii concurente, producatorul chinez Leagoo anuntand deja…

- In cadrul conferintei "Banking-ul din perspectiva consumatorilor. Cum pot repara bancile greselile din trecut", organizata de Grupul Clientilor cu Credite in CHF (GCCC), senatorul liberal a amintit ca insusi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), le-a transmis bancilor ca trebuie…

- BrandMentions este un instrument care monitorizeaza prezenta online a businessurilor. Acesta functioneaza ca un motor de colectare a mentiunilor si urmareste urmatoarele zone: web, presa, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, precum si alte platforme video relevante.

- Am vazut destule telefoane cel putin ciudate, multe lansate de Nokia in perioada de glorie a companiei. Imi vin in minte modele precum Nokia 7820 sau N-Gage. Insa acestea par „normale” daca le comparam cu alte modele care au existat pe piata....

- Ar trebui sa fie imposibil, dar altcineva iți poate accesa corespondența de pe WhatsApp. Cel mai bine ar fi sa inveți cum știi daca cineva iți citește mesajele pe WhatsApp și, in secunda urmatoare, sa remediezi problema

- ”Am lansat propriul nostru supermarket online, care ne va sustine si mai mult in strategia de a fi aproape de clientii nostri. In continuare, vom imbunatati constant platforma online, in cele mai mici detalii” , a declarat Adrian Nicolaescu, VP Marketing Mega Image. Platforma ofera acces la cea mai…

- Apple produce unele dintre cele mai scumpe smartphone-uri de pe piata, insa multi adepti ai sistemului de operare iOS opteaza pentru modelul de intrare in gama, iPhone SE, care din pacate nu primeste actualizari hardware foarte dese. Este posibil insa ca in 2018 sa vedem un nou model de iPhone cu ecran…

- Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, miercuri seara, in urma unui incendiu izbucnit la subsolul cladirii din Cluj-Napoca unde isi desfasoara activitatea mai multe societati comerciale, pompierii intervenind cu 4 autospeciale pentru stingerea focului. Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Ciprian…

- BLACK FRIDAY 2017.La eMAG, de Black Friday a fost ziua recordurilor în online. Peste 67% din trafic și peste 55% dintre comenzi au venit, vineri, de pe dispozitive mobile. BLACK FRIDAY 2017. În primele 10 ore, au fost 24 de produse comandate în fiecare…

- A fost una dintre cele mai așteptate actualizari ale aplicației WhatsApp, dar se pare ca instrumentul prin care putea fi șters un mesaj trimis din greșeala nu este la fel de fiabil cum credeți.

- Grupul Orange, cel mai mare operator telecom mobil din Romania, incepe campania Black Friday mai devreme. Compania anunța in magazinul online pe 17 noiembrie 2017 și in Contul clienților cu 24h inainte oferta. Cei care se inscriu pe site primesc vouchere de 10% reducere. Poți sa iți creezi un cont…

- Apple a integrat in smartphone-urile sale din 2017 pentru prima data incarcare wireless si a decis sa nu se arunce inainte fara ca tehnologia sa nu fie pe indelete testata. Astfel, la lansare, incarcarea wireless era relativ lenta, similara cu incarcarea standard de la priza, insa odata cu iOS 11.2,…

- ExpertDeseuri.ro este o platforma dedicata mai multor categorii de clienți, toate având obligatia de a raporta modul în care îsi gestioneaza deseurile: Generatori - orice companie sau institutie din România, publica sau privata, care genereaza deșeuri din activitatea…

- Dumitru Iliescu, fost sef al SPP, reda, intr-o postare pe Facebook o discutie, in care interlocutorul sau vorbeste despre influenta SUA in Romania, susținand ca "americanii vor sa aiba controlul total", iar Coldea si Maior "s-au pus in slujba lor". Acesta sustine ca "statul pararel" inca functioneaza.„Cand…

- eMAG are cateva reduceri la telefoane inainte de Black Friday. Și am ales unele despre care n-ai spune ca sunt chinezești, dar sunt. In lista de mai jos cu telefoane de la eMAG vei regasi Nokia, BlackBerry, Motorola și Honor 9. Primele doua poate ca ți se par, dupa nume, ca nu sunt chinezești. Ei […]

- Sunt intrebat deseori de oameni care sunt diferentele principale dintre marci de telefoane precum Samsung sau Huawei. Ca in cazul oricarui produs, telefoanele vin cu avantaje si dezavantaje, iar multe dintre acestea tin de strategia sau filozofia companiei care le produce. Dupa ani de zile in care am…

- Lansarea noilor modele de smartphone-uri Google din gama Pixel 2 nu a fost ferita de probleme, insa compania incearca sa rezolve cateva dintre acestea prin software, solutiile fiind pe cat de ingenioase, pe atat de simple. Pentru a nu deteriora panourile OLED folosite pe aceste dispozitive, compania…

- Artiști din toata lumea au pus la cale o expoziție de caricaturi ale Simonei Halep. Luni, 13 noiembrie, la un restaurant din București va avea loc vernisaul unei expoziții internaționale de caricaturi ale caror subiect este numarul 1 WTA. Vor fi expuse nu mai puțin de 48 de lucrari cu Simona Halep in…

- Probleme la nivel mondial pentru utilizatorii aplicației Whatsapp. Potrivit downdetector.com, a fost publicata o harta cu zonele afectate, din care se vede ca exista dificultați tehnice pentru utilizatorii din Marea Britanie, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Spania, România, Finlanda,…

- Barocamera de la Spitalul Floreasca nu funcționeaza din lipsa unor avize, cu toate ca au trecut doi ani de la tragedia din clubul Colectiv. Aproape patru milioane de lei au fost cheltuiți pentru acest echipament medical care nu a putut fi folosit pentru a trata victimele incendiului devastator. Achiziționarea…

- Preturi aproape duble pe site-urile de licitatii si stocuri rarefiate in magazinele oficiale. Disponibilitatea celui mai costisitor model iPhone lansat vreodata de Apple pune probleme inca din prima zi de precomenzi, termenul de livrare fixat pentru data 3 noiembrie parand tot mai nerealist. Dezvaluit…

- Primaria municipiului Arad va intra in proiectul pilot Digitax. Acesta va fi lansat la nivel national in luna noiembrie iar, timp de doua luni, mai multe primarii din tara, printre care si cea a municipiului Arad, vor avea posibilitatea de a testa gratuit aceasta platforma digitala. Provocarea…

- Romanii vor putea opta pentru cartea de identitate electronica anunța executivul care a adoptat astazi un proiect de hotarare in acest sens. De asemenea, cetațenii vor putea alege daca vor o carte electronica cu sau fara amprente digitale. Guvernul a adoptat in ședința de joi un proiect de lege care…

- Utilizatorii aplicatiei WhatsApp vor avea posibilitatea sa isi transmita pozitia georgrafica in timp real. Aplicatia numita “location sharing” poate fi folosita cu ajutorul activarii GPS-ului si a conectarii la internet.

- WhatsApp anunța introducerea unei noi funcții in aplicația pentru telefoanele mobile: utilizatorii vor putea sa distribuie locația in timp real.„Astazi, anunțam lansarea unei noi opțiuni care va permite sa distribuiți locația in timp real.

- Politistii din Cugir au confiscat 12 metri cubi de material lemnos, in urma unui control efectuat la o instalatie de debitat. La data de 16 octombrie a.c., politistii din Cugir, impreuna cu politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Alba, jandarmi si reprezentanti ai…

- Huawei Mate 10 Pro, noul varf de gama al companiei chineze, ofera sistem dual camera cu lentile Leica si chipsetul Kirin 970, prevazut cu accelerator AI. Huawei Mate 10 Pro dispune de ecran AMOLED cu diagonala 6”, adaptat la cerintele unei carcase inguste folosind rata de aspect 18:9. Acesta suporta…

- DNA s-a dotat cu sisteme noi de ascultare si urmarire, potrivit unei licitatii publice. Incepand de astazi, Directia are softuri care pot sparge orice fel de telefon din care poate extrage contacte, poze, mesaje, inclusiv cele care au fost sterse. Valoarea investitiei se ridica la 670.00 de euro. La…

- In prezent, din grupul numit „Amazonienii” – comunitatea romanilor care vand online produse pe Amazon – fac parte in total 2.400 persoane. Alex Huditan, alaturi de Claudiu Stanculescu au pornit anul trecut proiectul Amazon SetUP prin intermediul caruia romanii pot invata cum sa isi creeze…

- Sistemul de operare Windows Phone 7 a fost lansat de Microsoft in octombrie 2010 pentru a inlocui platformele Windows Mobile si Zune. La momentul respectiv, Android si iOS se bucurau deja de o popularitate mare. Astfel, platforma Microsoft a avut parte de un start intarziat. De aceea, sistemul de operare…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca proiectul Deveselu funcționeaza și se dezvolta, aratand ca facilitațile suplimentare in acest caz trebuie sa fie mai bine studiate inainte de a fi implementate. "Proiectul Deveselu funcționeaza și se dezvolta. Facilitațile…

- Daca vrei sa obții un loc de munca sau sa gasești un job mai atractiv toamna aceasta, vino la Târgul locurilor de munca din Chișinau, unde ai șansa de a face cunoștința cu angajatorii din diverse domenii de activitate ale economiei nationale. Oportunitatile de cariera din Chișinau sunt dedicate…

- Lansat in luna iunie, Doogee Mix a atras atentia cu designul sau indraznet si pretul sub 200 dolari, succesul obtinut motivand pregatirea unui nou produs cu dotari tehnice superioare. Mai mult decat un upgrade, Doogee Mix 2 se prezinta cu un design complet diferit, centrat in jurul unui ecran cu rata…