Stiri pe aceeasi tema

- Un miliard si jumatate de persoane utilizeaza lunar a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La anuntul din iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori lunar, potrivit News.com. Asadar, numarul celor care folosesc aplicatia de chat cel ...

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai…

- Mark Zuckerberg a anuntat ca WhatsApp a ajuns la 1,5 miliarde de utilizatori. In fiecare zi sunt transmise prin intermediul serviciului 60 de miliarde de mesaje. Astfel, WhatsApp isi consolideaza pozitia de lider pe piata aplicatiilor de mesagerie instanta. Facebook a platit pentru WhatsApp 19,3 miliarde…

- Facebook a avut anul trecut in premiera venituri de peste 40 miliarde dolari si profit de peste 16 miliarde, numarul de utilizatori care intra macar o data pe luna fiind de 2,13 miliarde. Insa, trimestrul trecut, datorita schimbarilor facute la News Feed, numarul de utilizatori in SUA si Canada a inregistrat…

- Facebook a anuntat ca WhatsApp a atins cifra de 1,5 miliarde de utilizatori lunar, informeaza news.ro.Un miliard si jumatate de utilizatori lunar are cea de-a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La precedentul anunt, in iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori…

- Facebook este cea mai mare retea sociala din lume, avand peste 2 miliarde de utilizatori activi. Statisticile arata ca, odata cu cresterea timpului petrecut de utilizatori pe Facebook, s-au majorat considerabil si veniturile din publicitate ale companiei.

- „In ultima luna am fost vizitați de numeroși aradeni care ne-au cerut sprijinul pentru a transmite autoritaților diverse probleme cu care se confrunta. De la nevoia de a avea un trotuar funcțional in fața casei, de a oferi condiții civilizate persoanelor cu handicap și pana la propuneri ale cetațenilor,…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- CSM Bucuresti a reinnoit parteneriatul cu ENGIE pentru sustinerea performantelor handbalului feminin si a Centrului de Copii si Juniori din cadrul clubului. Valoarea financiara a parteneriatului se situeaza la nivelul celei de anul trecut, respectiv de 280.000 euro. Cele doua parti au anuntat colaborarea…

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari.

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni,...

- Fondatorul retelei de socializare a pierdut cea mai mare parte din suma de 4,5 miliarde de dolari castigata in acest an, dupa ce a anuntat schimbari in algoritmul de afisare a postarilor pe Facebook, actiunile companiei sale au scazut cu 4,5% la bursa din New York. Mark Zuckerberg vrea sa concentreze…

- Un grup de cercetatori germani sustine ca, in pofida criptarii, hackerii pot accesa informatiile din grupurile de discutii ale aplicatiei WhatsApp, scrie NEWS.RO.Citeste si: Liviu Plesoianu, atac FARA PRECEDENT in plin scandal in PSD: Ce acuzatii ii aduce premierului Mihai Tudose Mai…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor pe Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor pe Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Facebook a anuntat joi o modificare majora a fluxurilor sale de actualitati (News Feed) care sunt lecturate de peste 2 miliarde de utilizatori. De acum înainte vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor, în detrimentul companiilor si altor…

- Un grup de cercetatori germani sustine ca, in pofida criptarii, hackerii pot accesa informatiile din grupurile de discutii ale aplicatiei WhatsApp. Mai multi cercetatori germani din domeniul securitatii cibernetice au anuntat in cadrul conferintei pe teme de securitate Real World Crypto, care…

- Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de miliarde de dolari pentru anul trecut – o suma imensa, echivalenta cu 8% din PIB-ul Elvetiei. Prin comparatie, daca Rezervele Federale ar fi inregistrat o marja similara de profit, raportata la economia Statelor Unite, suma ar fi fost…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- WhatsApp a implinit opt ani de la lansare, timp in care s-a stabilizat pe piata de aplicatii de chat ca fiind una dintre cele mai bune si mai de incredere. Dupa ce a fost achizitionata de Facebook, aplicatia a pus foarte mare accent pe partea de securizare a conversatiilor si de criptare a datelor. In…

- WhatsApp a implinit opt ani de la lansare, timp in care s-a stabilizat pe piata de aplicatii de chat ca fiind una dintre cele mai bune si mai de incredere. Dupa ce a fost achizitionata de Facebook, aplicatia a pus foarte mare accent pe partea de securizare a conversatiilor si de criptare a datelor.

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- Din cauza actualizarilor constante aduse WhatsApp, este inevitabil ca indragitul programul de chat sa nu mai suporte dispozitive foarte vechi. WhatsApp are un numar foarte mare de fani in fiecare colt al mapamondului. Aproximativ 1,3 miliarde de internauti depind de populara aplicatie pentru…

- O mana de oameni ce lucreaza in cateva companii IT direcționeaza zilnic gandurile unor miliarde de oameni, spune designerul de conținut Tristan Harris. De la notificarile pe Facebook pana la Snapstreaks și auto-play-ul YouTube, toți lupta pentru un singur lucru: sa-ți capteze atenția.

- Comisia responsabila de protectia vietii private din Franta a trimis catre WhatsApp o nota oficiala prin care ii cere celei mai populare aplicatii de mesagerie din lume sa nu mai impartaseasca date despre utilizatori cu Facebook, compania mama, in termen de o luna de zile. Presedintele National Data…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- "Cel mai mare buget din ultimii 27 de ani. Peste 6 miliarde de euro. Prin proiectul de buget pe anul 2018, pentru actiunea de invatamant s-au prevazut credite bugetare in suma de 27.044 de miliarde de lei", este mesajul postat de Liviu Pop saptamana trecuta pe pagina sa de Facebook. Insa expertii in…

- Grupul anglo-olandez Unilever a reusit lovitura anului in Europa. Si-a vandut divizia de margarina si produse tartinabile unei firme din Statele Unite pentru pentru 6.83 miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari). Tranzactia va fi finalizata la mijlocul anului 2018. Printre brandurile vandute…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Aceasta inseamna o crestere cu 87%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. 'In perioada ianuarie - octombrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,302 miliarde de euro, comparativ cu 2,835…

- Proiectul de lege privind includerea in Constituție a obiectivului de integrare europeana, va fi inregistrat in aceasta saptamana in parlament, dupa ce Curtea Constituționala l-a avizat pozitiv. Anunțul a fost facut de președintele Parlamentului, Andrian Candu, pe pagina sa de Facebook.

- In acest context, de luni pana vineri, intre orele 7,30 si 13,30, Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti are portile deschise pentru a primi cat mai multi donatori. Luni, 11 decembrie, incepand cu ora 9,00, Centrul mobil de donare se va afla la sediul Primariei Capitalei, se precizeaza intr-o postare…

- ”Inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor in economie. Potrivit INS, investitiile nete din trimestrul III au fost cu 10,3% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2016. De asemenea, investitiile din primele 9 luni ale anului 2017 au fost in crestere cu 3,6% comparativ cu aceeasi…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…

- Stirea se actualizeaza Share pe Facebook Daca ti-a placut articolul, urmareste MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK » Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informarii și uzului dumneavoastra personal. Este interzisa republicarea conținutului acestui site…

- Ca ordonatori principali, serviciile speciale vor mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 3,03 miliarde de lei. SRI are prevazute credite bugetare de 2,3 miliarde de lei pentru 2018, in crestere cu 13,24% fata de 2017, si…

- Ca ordonator principal, Ministerul Economiei va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 366,6 milioane de lei. Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel: bugetul de stat…

- Cresterea restantierilor a aparut pe fondul aprecierii euro si a majorarii cheltuielilor de consum, romanii vazandu-se in imposibilitatea de a mai plati ratele la timp si, astfel, ajung in procedurile de executare silita, potrivit unei analize KeysFin. Potrivit datelor BNR, valoarea totala…

- ​Holdingul Tencent a devenit prima companie chineza ce valorwaza peste 500 miliarde dolari si a depasit Facebook la capitalizare. Cu toate acestea, Tencent este foarte putin cunoscuta in afara Chinei, fiindca abia de curand a inceput extinderea. Holdingul infiintat in urma cu 19 ani a cumparat 12%…

- Tencent a devenit prima companie de tehnologie chineza care ajunge la o valoare de piața mai mare de 500 de miliarde de dolari, dupa ce valoarea acțiunilor sale la bursa din Hong Kong a ajuns la 418,8 dolari, scrie Profit.ro. Tencent activează de 19 ani pe piață și deține, printre…

- Libra Internet Bank, un jucator de dimensiuni mici specializat pe nisa profe¬siilor liberale, a inregistrat in primele noua luni ale anului un profit net de 42,4 milioane de lei, in timp ce activele totale ale bancii au atins nivelul de 4,51 miliarde lei, in crestere cu 33% comparativ cu perioada…

- Congresul american a adoptat cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse presedintele Donald Trump. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, in unanimitate, dupa validarea ei, marti, in Camera Reprezentantilor. Presedintele…

- Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a inregistrat in primele noua luni un profit net de 223,4 milioane lei, de trei ori si jumatate mai mare fata de perioada similara de anul trecut, de 63,79 milioane lei, potrivit raportului…

- Contul curent al balanței de plați a înregistrat un deficit de 4,191 miliarde de euro, în primele noua luni din acest an, în creștere cu 45,27%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Naționale a României (BNR). În perioada ianuarie —…

- Din cauza unei presupuse lipse de inovatie, ai fi fost tentat sa crezi ca situatia financiara a Apple nu este imbucuratoare. In realitate, continua sa depaseasca recorduri. O referinta foarte relevanta pentru valoarea unei tari si performanta ei financiara este produsul intern brut. In cazul…