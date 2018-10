What’s Up face declarații tulburătoare despre problema de vedere cu care se confruntă What’s Up face declarații tulburatoare despre problema de vedere cu care se confrunta, dupa ce zilele astea s-a scris in presa ca ar fi ajuns pe mana medicilor din Turcia pentru a se opera la ochi. What’s Up a recunoscut ca nu vede cu ochiul stang, insa a ținut sa lamureasca și care este realitatea despre operația la ochi pe care se presupune ca ar fi facut-o in Turcia: „Problema mea reala despre vedere este faptul ca m-am nascut cu -5 pe stangul care inseamna ceața, iar acum am -7. M-am gandit sa ma operez, dar in același timp nu pot sa rezist in momentul in care cineva iți taie ochiul, sa-ți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- What’s Up a facut declarații in care a explicat care este starea sa de sanatate dupa ce s-a zvonit ca a plecat sa se opereze in Turcia. Despre What’s Up s-a scris zilele acestea ca a plecat in Turcia, unde a fost operat de urgența din cauza problemei pe care la unul dintre ochi. Artistul are o problema…

- What’s Up s-a operat de urgența la ochi, iar intervenția chirurgicala a avut loc in Turcia. Daca nu ar fi facut cat mai repede acest pas, What’s Up era in pericol de a-și pierde vederea. What’s Up, pe numele sau real Marius Ivancea, avea o problema destul de grava la ochiul stang și risca sa nu mai…

- Andreea Marin a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta dupa ce a facut un examen RMN. In urma analizelor, medicii i-au pus un diagnostic și va trebui sa treaca printr-o operație. Andreea Marin, in varsta de 43 de ani, se va supune unei operații destul de complicate peste o luna, iar…

- Andreea Marin se pregatește de operație. Cu toate ca nu a dorit sa dea foarte multe detalii despre intervenția in sine, aceasta a promis ca va face mai multe dezvaluiri in momentul in care va primi analizele. Andreea Marin va face o operație care, deși nu este de ordin estetic, va aduce și mici schimbari…

- Andreea Marin se pregatește pentru operație, insa nu a dat prea multe detalii despre intervenție, pana nu primește rezultatul analizelor. Vedeta a declarat la Antena Stars, ca va avea nevoie de anestezie generala. „Asa l-am cunoscut pe domnul doctor, la recomandarea altcuiva, dupa ce am aflat cateva…

- Batoanele de slabit sunt o sursa de hrana pentru multe persoane care vor sa slabeasca, dar putini sunt cei care stiu cat de nesanatoase sunt acestea. Carmen Bruma a fost invitata la "Star Matinal" de la Antena Stars, unde a vorbit despre cum trebuie sa se raporteze oamenii la acestea, dar si despre…

- What’s Up este in prezent un artist destul de bine cotat pe piața muzicii romanești, insa situația financiara nu a fost dintotdeauna una roz, iar artistul iși amintește cu durere despre zilele cand nu-i ajungeau banii pentru a se intreține. What’s Up a povestit ca inainte de a deveni celebru s-a confruntat…

- Michelle a intrat saptamana aceasta in competitia Exatlon SUA in echipa Faimosilor, iar sotul ei, Jimmy Lewin va lupta la Razboinici. Inainte sa devina rivali, ei au oferit faza zilei, sarutandu-se cu foc pe traseu, in Republica Dominicana. Michelle Lewin are o cota uriasa de piata. Revista…