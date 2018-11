Westfield Development oferă la ora actuală cea mai diversificată ofertă imobiliară din România Cu o gama larga de facilitati unice la nivel national, cartierul aduce pe piata de profil din Romania cea mai diversificata oferta imobiliara a prezentului. Actualii rezidenti din Westfield se bucura deja de 7 modele de case, care au facut parte din oferta de pana acum, fiecare din ele cu posibilitatea personalizarii. Oferta este insa intr-o continua crestere. Astfel, incepand cu primavara anului 2019, viitorii clienti vor avea la dispozitie modele noi de case care vor imbogați oferta. Cei care cauta confortul unei case la costuri mici de intretinere si un pret imbatabil pot alege… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ma asteptam la mai multa barbatie, la mai multa barbatie politica in special si sa recunoasca domnul Dragnea ca a avut o intalnire cu primarii de sectoare, la care nu a fost invitat primarul general ales de bucuresteni", a afirmat Gabriela Firea, potrivit News.ro. Ea a spus ca ii da "un sfat"…

- Salariile din Romania cresc deoarece oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea, iar intelept ar fi sa nu agravam aceasta problema structurala, a declarat joi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra…

- Rectorul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, Adrian Ivan, a vorbit, luni, la Adevarul Live, despre influentele propagandei ruse in Romania si despre cum afecteaza ea discursul politic. Acesta a explicat ca tehnicile de manipulare rusesti nu reprezinta un fenomen nou, dar ca Romania trebuie…

- Rectorul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, Adrian Ivan, a vorbit, luni, la Adevarul Live, despre influentele propagandei ruse in Romania si despre cum afecteaza ea discursul politic. Acesta a explicat ca tehnicile de manipulare rusesti nu reprezinta un fenomen nou, dar ca Romania trebuie…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro In ciuda primirii a 18 goluri in doar opt runde din Eredivisie, Heracles ocupa locul patru in clasament. Echipa din Almelo a reușit sa compenseze pentru deficiențele defensive prin productivitatea atacului. Acest atac poate sa faca din nou diferența cand Heracles…

- Romania U21 s-a calificat la EURO 2019. Mirel Radoi vrea sa pregateasca turneul final cu un amical tare, contra naționalei de tineret a Franței. Franța este calificata la Campionatul European de tineret, avand un parcurs aproape perfect in preliminarii. Intr-o grupa cu Slovenia, Muntenegru, Bulgaria,…

- Oferta de obligațiuni emise de Elefant Online SA, unul dintre cei mai mari retaileri online din Romania, intermediata de Tradeville, lider de piața in tranzacționarea online la bursa din Romania, a fost incheiata cu succes, fiind suprasubscrisa cu 32% fața de valoarea inițiala. Compania a atras astfel…

- Mult asteptata lansare a noilor modele de iPhone din acest an a avut loc seara trecuta, in cadrul evenimentului fiind prezentate trei modele: iPhone XS, iPhone XS MAX si iPhone XR. Cand vor ajunge acestea in Romania si care sunt preturile de pornire