- Valoarea totala a investitiilor in serviciile si facilitatile din West Park se ridica pana in prezent la peste 5 milioane de euro. Parcul de birouri West Gate din vestul Capitalei, detinut de Genesis Development, companie controlata de antreprenorul local Liviu Tudor, a investit 500.000…

- Candidatul la funcția de primar general al Chișinaului din partea Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, s-a pronunțat pentru exercițiul de referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu România. Întrebat ce crede despre cercetarea sociologica care va avea loc…

- Intamplarea a fost povestita chiar de jurnalista, pe pagina ei de socializare. "Aseara (n.r - sambata), la ora 20.20, am fost talharita. Langa Manastirea Casin. Am coborat din autobuz. Am facut cam 50 de metri și am auzit pași grabiți in spate. Am dat sa ma dau la o parte, sa fac loc. Am simtit o…

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre România secolului XX, având de menționat informații despre Constituțiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la…

- 98% dintre companiile romanesti au acoperit scaderea salariilor nete cauzata de trecerea contributiilor de la angajator de la angajat pentru toti angajatii, prin diferite metode, cea mai folosita fiind acordarea de bonusuri temporare, a aratat Alina Popescu, talent information solution leader, Mercer…

- Liviu Dragnea contrazice MEN, in privința Olimpiadelor organizate in aceeași zi. Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate in intervalul…

- Suntem peste 65.000 de oameni care venim și plecam. In fiecare zi. La prima și ultima ora. De luni pana vineri și, uneori, in weekend. Cu mașina, cu metroul, cu tramvaiul și autobuzul, cu scuterul, cu bicicleta sau pe jos. #SalvatiPipera. De la zona strategica pentru Armata, la zona strategica pentru…

- Colliers International a fost desemnata de catre Werk Property Group sa ofere servicii de property management pentru proiectul de birouri Vox Technology Park din Timisoara, compania de consultanta imobiliara ajungand la un portofoliul de 380.000 mp inchiriabili, in crestere cu 10%. „Portofoliul…

- Compania de investitii imobiliare Globalworth, prezenta si pe piata din Romania, a achizitionat cladirea de birouri Warta Tower din Polonia, in urma unei tranzactii cu o valoare de 55 milioane de...

- Potrivit datelor publicate de Eurostat, nivelul de trai din regiunea Bucuresti-Ilfov a fost in 2016 de 139% din media UE, conform PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumparare standard (ajustat cu nivelul preturilor nationale). Astfel, zona Capitalei a devansat in termeni comparabili zone…

- In functia de presedinte executiv a fost aleasa premierul Viorica Dancila, in favoarea contracandidatilor sai, Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andonescu. De asemenea, pentru functia de secretar general a fost votat si isi pastreaza functia Marian Neascu. Pentru functiile de vicepresedinti pe Regiunea…

- “Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad, de departe cea mai valoroasa unitate de invațamant din județ Doua unitați liceale din județul Vaslui se regasesc in Top 100 (admitereliceu.ro), realizat in baza mediilor generale obținute la admitere și la examenul de bacalaureat de anul trecut. Este vorba despre “Gheorghe…

- ”Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Apoi, a spus ca va profita de ocazie pentru a solicita un vot de incredere pentru continuarea glorioasei misii de presedinte al celui mai mare partid din Romania. Cu titlu de „soparle” au fost lansate zvonuri privind definirea unei noi strategii, avand ca „fir rosu” o distantare treptata a PSD de…

- Peste 40 dintre cele mai mari birouri de arhitectura din Romania s-au unit pentru a crea Asociația Societaților de Arhitectura din Romania – ASAR, entitate care are ca obiectiv prioritar colaborarea cu organizațiile și instituțiile implicate in procesul de dezvoltare a spațiului construit, cu scopul…

- Paula Ungureanu a facut un meci de exceptie cu FC Midtjylland (29-24), duminica seara, in cadrul grupei principale 1 a Ligii Campionilor. Portarul CSM Bucuresti a avut nu mai putin de 18 parade, una dintre acestea fiind si cea mai frumoasa, conform unui Top intocmit de Federatia Europeana de profil.…

- Kyle Edmund a devenit cel mai bine clasat jucator britanic in ierarhia ATP. In varsta de 23 de ani, acesta l-a depasit pe Andy Murray, accidentat de o buna perioada de timp, si spune ca ar fi preferat sa-l intreaca pe teren, nu sa profite de accidentarea scotianului. In timp ce o accidentare la…

- Red Bull Romania, marca de bauturi energizante, isi va stabili biroul in Unirii View, dupa inchirierea a 600 de metri patrati de spatii de birouri. Proiectul, care va fi finalizat in vara lui 2018, va fi cea mai inalta cladire din centrul Capitalei, cu 19 etaje si o suprafata inchiriabila de aproximativ…

- Liderul Manchester City a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, campioana en titre Chelsea Londra, in etapa a 29-a din campionatul Angliei. Unicul gol al intalnirii a fost inscris de Bernardo Silva, in minutul 46, din apropiere, dupa o centrare trimisa de David Silva, din…

- In Italia, duminica, vor avea loc alegeri generale. Dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formatiunii de centru-stanga Partidul Democrat, si dizolvarea Parlamentului de catre presedintele republicii in data de 28 decembrie 2017, se vor organiza noi alegeri cu scopul de a incheia criza politica…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Proiectul mixt Openville Timișoara reprezinta o investiție in valoare de peste 220 milioane de euro, realizata de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Prima etapa de dezvoltare va fi inaugurata in trimestrul patru al anului 2018 și include: 100.000 mp de birouri clasa A sub brandul United…

- Globalworth Real Estate Investments, dezvoltator cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro in active imobiliare in Romania, anunta finalizarea achizitiei a doua terenuri in zona de nord a Capitalei si pregatirea pentru inceperea lucrarilor de constructie pentru doua noi cladiri de spatii de birouri.…

- Se vorbește și acum, la aproape trei decenii de la moartea dictatorului Nicolae Ceaușescu, despre vilele de protocol ale comuniștilor, adevarate fortarețe special amenajate, gata oricand sa-i primeasca pe „conducatorul iubit” și pe ceilalți lideri comuniști. Se știe insa mai puțin ca, atunci cand veneau…

- Replici dure intre Simona Gherghe și un admirator dupa ce vedetea a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși susține parerea cu privire la decizia primarului Capitalei de a inchide școlile, din cauza gerului. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita…

- Inovatia in intreprinderile din Romania a inregistrat un declin in perioada 2014-2016, comparativ cu perioada 2012-2014, conform rezultatelor provizorii ale cercetarii statistice privind inovatia in industrie si servicii • Din 1246 intreprinderi mari, 223 au fost inovatoare, ceea ce inseamna…

- In perioada 18 – 21 februarie 2018 se desfașoara la București, la Hotel Rin Grand, cea de-a XXI-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociației Comunelor din Romania (A.Co.R.). A.Co.R. este o asociație de utilitate publica inființata in anul 1997, una dintre cele patru asociații reprezentative ale…

- In ianuarie 2018, agenda publica a educației a fost dedicata dezbaterii asupra propunerilor de de Planuri Cadru pentru liceu, filiera teoretica și consecințelor deciziei Ministerului Educației Naționale de a corela mai atent Planul de școlarizare 2018/2019 cu mecanismul de finanțare per elev. „Inceputul…

- Dintotdeauna kilogramele in plus au fost o reala problema cu care foarte multe femei s-au confruntat macar o data in viața. Și cum acest lucru nu este deloc placut pentru nicio persoana, exista un truc la indemana oricui care face adevarate minuni cu organismul tau! Daca in acest moment nu arați deloc…

- „Am primit mai multe amenințari”, spune Gabriela Firea. Pe scurt, cei care au amenințat-o i-au reproșat ca „de ce o companie din Turcia a caștigat aceasta licitație și nu una din țara”. „Am ramas total surprisa. Primarul general aproba bugetul și propune proiecte consiliului. Ce spun aceste…

- In sectorul Rișcani al capitalei a izbucnit un incendiu. Serviciul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența informeaza ca incendiul s-a pornit de la niște cabluri electrice.

- Profitul net al Bancii Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, a scazut anul trecut cu 3,46%, la 1,18 miliarde lei, potrivit datelor prezentate joi de banca.“In 2017, cresterea organica a fost conform planurilor si strategiei noastre. Rezultatele inregistrate…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Azi s-au desfașurat primele doua din cele patru manșe ale probei de sanie simplu masculin, la Jocurile Olimpice de iarna. Romania a avut doi reprezentanți, Valentin Crețu și Andrei Turea. Acesta din urma, junior de numai 19 ani, a avut o runda secunda foarte buna, clasandu-se pe locul 26. Crețu a terminat…

- Numarul hotelurilor din Romania a crescut in ultimii trei ani cu mai putin de 70 de unitati, adica cu 4%, insa la nivelul categoriilor se observa schimbari majore, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Ministerul Turismului. Institutia afiseaza anual structurile de cazare clasificate si cele a…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Centrul comercial Liberty Center a inregistrat in 2017 o creștere a traficului cu 12% comparativ cu anul anterior și a ajuns la 4 milioane de vizitatori pe an. Vanzarile chiriașilor au crescut cu 16% in 2017 fața de anul 2016, mall-ul atingand un grad de ocupare de 78% fața de 52% la finele anului 2016.…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Alege-ți cu atenție mediul Michael Dell, fondatorul Dell.inc, ii sfatuiește pe toți cei care spera sa obțina succes in afaceri sa-și aleaga mediul inconjurator cu mare atenție. “Nu incerca niciodata sa fii cel mai inteligent din camera. Daca descoperi ca ești, atunci ori inviți oameni mai inteligenți…

- Politistii de frontiera din Timiș au depistat patru cetateni din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si care intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei. Irakienii erau ajutați de o calauza siriana. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Lentoarea cu care se misca autoritatile locale din Capitala atunci cand vine vorba despre modernizarea infrastructurii rutiere si de transport din zonele in care apar cladiri noi de birouri este, deja, proverbiala. Traficul va deveni si mai aglomerat fata de prezent, in conditiile in care, in 2018,…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati. Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere…

- Vicepresedintii PSD Gabriela Firea si Rovana Plumb au mentionat, pe paginile lor de socializare, ca trebuie convocat urgent Comitetul Executiv National (CExN) al partidului, pentru "transarea" actualei crize politice. "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica…

- La ultima infațișare in fața magistraților, Cristian Boureanu – judecat pentru ultraj dupa ce a lovit cu genunchiul, sub centura, un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei -, a incercat sa scape de povara interdicției de a parasi Romania. Cum judecatorii nu s-au lasat induplecați, fostul parlamentar…

- Zona Marii Negre beneficiaza de un plan de amenajare a spațiului maritim, realizat in colaborare de Romania și Bulgaria, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene și derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) in parteneriat…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…