Wess Mitchell, asistent al secretarului de Stat american pentru Afaceri europene, a demisionat

- Politia a impuscat si ucis un barbat care a amenintat cu o arma intr-o scoala din statul american Oregon, pe fondul unei dispute privind custodia, nimeni altcineva nefiind ranit, au anuntat autoritatile, relateaza Associated Press.

- Secretarul american al Apararii, fostul general de Marina Jim Mattis, si-a prezentat demisia si va parasi functia la sfarsitul lui februarie. Aceasta veste surprinzatoare a venit a doua zi de la anuntul presedintelui american Donald Trump privind retragerea trupelor din Siria.

- Rusia a utilizat toate retelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram si YouTube, pentru a influenta alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obtinut de The Washington Post.

- Rusia nu si-a abandonat interesele si continua sa isi mentina o influenta semnificativa in Europa Centrala si de Est, unde se afla si Romania, tara care a optat sa adere la organizatii precum Uniunea Europeana si NATO, a subliniat marti Matthew Boyse, noul asistent adjunct pentru afaceri europene al…

- Un barbat care furase un rucsac cu un laptop dintr-o biserica din New Mexico, Statele Unite ale Americii, a fost prins dupa ce a cerut ca imagini de pe camerele de supraveghere, in care aparea in flagrant, sa fie sterse de pe retelele sociale online, relateaza Associated Press.

- Viceprim ministrul Ana Birchall, aflata in vizita de lucru in Washington D.C., a avut, vineri, 30 noiembrie a.c., o intrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al Secretarului de stat al SUA. In cadrul discutiilor au fost discutate dezvoltarea, consolidarea si aprofundarea…

- ​Pe 16 noiembrie 2018, incepand cu ora 16.00, la Grand Hotel Sofianu Rm. Valcea se desfașoara dezbaterea cu tema “Susținem antreprenoriatul” avand ca scop transparentizarea pașilor care trebuie urmați pentru obținerea de fonduri europene de catre cetațenii romani in vederea deschiderii unei afaceri…

- Wess Mitchell a depus juramantul pentru pozitia de Adjunct al Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia abia pe 12 octombrie 2017, dar vestea nominalizarii sale a fost una excelenta pentru europenii din regiunea noastra.