Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stancu (31 de ani) a semnat cu Genclerbirligi, liderul din liga secunda a Turciei. Liber de contract dupa desparțirea de Bursapor, Stancu nu a luat in calcul o revenire in Liga 1, in ciuda speculațiilor avandu-le in centru pe FCSB și Dinamo. „Motanul" a semnat cu Genclerbirligi, formație care…

- Pelerini din toate colturile lumii vor participa, incepand de marti, la festivalul Kumbh Mela, in India, un eveniment care combina spiritualitatea, politica si turismul, si care are loc inaintea alegerilor generale din aceasta tara cu o populatie majoritar hindusa, potrivit Reuters preluata de Agerpres.…

- Fostul fundas a lui Real Madrid Pepe a revenit la FC Porto, clubul pentru care portughezul a mai evoluat in perioada 2004-2007. Dupa ce si-a reziliat contractul cu Besiktas Istanbul, fotbalistul a semnat cu "dragonii" un acord valabil pana in 2021.

- CINEMA… Un tanar din Vaslui joaca in singura pelicula din Europa selectata la Festivalul de Film Sundance, cel mai mare festival al cinematografului independent din Statele Unite ale Americii. Este vorba despre Hortensiu Atanasie, student la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere sedinta de joi, iar la 30 de minute de la deschidere indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, crestea cu 0,46%, pana la 7.509,44 puncte. Bursa a închis în scădere puternică pe toţi indicii bursieri şedinţa…

- Cel mai scump brad din tara, confectionat din aluminiu si otel, in valoare de 100.000 de euro, cumparat de Primaria Targu-Jiu in rate si folosit doar doi ani, va ramane in acest an inchis intr-un depozit. Autoritatile vor un brad natural, inalt de 18 metri, care costa 5.000 de lei. Primaria…

- Senatorul liberal Florin Citu sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca anuntul agentiei de evaluare Fitch Ratings de vineri arata prabusirea economiei, iar ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, ar trebui sa demisioneze.