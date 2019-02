Weekend-ul avalanşelor - Cel puţin 10 persoane au decedat în Alpi Cel putin zece persoane si-au pierdut viata, iar o alta a fost data disparuta dupa o serie de avalanse produse in acest weekend in Alpii italieni, francezi, elvetieni si austrieci, unde riscul producerii acestor fenomene naturale a fost ''ridicat'' in urma ninsorilor abundente, conform serviciilor de interventie si media, citate luni de AFP.



Bilantul cel mai grav a fost inregistrat in Valle d'Aosta, in nord-vestul Italiei, unde au fost consemnate cinci decese si un disparut.



Mai sus de statiunea Courmayeur, doi britanici si doi francezi care s-au indepartat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

