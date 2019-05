Weekend ploios in Dobrogea. Ce spun meteorologii In weekend, vremea va fi in general instabila. Ploile vor fi prezente, in mare parte din tara si in perioada urmatoare cand, cantitatile de apa vor fi insemnate. Se vor semnala, de asemenea, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Riscul de inundatii se mentine ridicat in zilele urmatoare.La noapte, cerul va avea innoratilde;ri temporar accentuate in sudul, centrul si estul tatilde;rii unde, pe arii relativ restranse, vor mai fi averse, descatilde;rcatilde;ri electrice si intensific ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

