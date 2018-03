Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dupa amiaza el va participa la marsul pentru viata organizat pe strazile Iasului pentru a sustine lupta impotriva avortului. PF Daniel va ajunge la Iasi sambata, ora 12.00, cand va fi intampinat la Catedrala Mitropolitana dupa ce va ateriza la aeroport. De la ora 16.00, va avea loc ultimul parastas…

- ACCIDENT… Un tanar in varsta de 25 ani, din Vaslui, se afla in stare grava la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi, dupa ce masina in care se afla a intrat in coliziune cu o cisterna ce transporta kerosen. In urma impactului, autovehiculul a fost facut tandari, iar victima a ramas incarcerata. A suferit…

- Din cauza caderilor abundente de zapada și a vizibilitații reduse, incepand cu ora 14:00, pe DN 24, km 174-188 (Panta Bucium, la intrarea in municipiul Iași), a fost instituita restricție de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Precizam ca echipele DRDP…

- Accident grav in jurul pranzului in judetul Iasi. O cisterna care transporta kerosen a intrat in coliziune cu un autovehicul. O persoana a ramas incarcerata, potrivit anamariavasile.com.Accidentul a avut loc in Schitu Duca.La fata locului au venit mai multe echipaje medicale, echipaje de pompieri si…

- Noaptea de joi spre vineri a fost una plina pentru drumarii din vestul țarii. Zapada cazuta din abundența a acoperit șoselele, ingreunand circulația rutiera. Pe teren s-au aflat 142 de utilaje de lucru, fiind raspandite 1.364 de tone de material antiderapant și 0,200 tone de CaCl. Pe…

- Vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod normal in ultima decada a lunii martie. Spre seara va incepe sa ninga slab, dar cu precadere in a doua parte a nopții, ninsoarea va deveni abundenta, iar vantul se va intensifica, astfel incat rafalele vor atinge 45...50 km/h și temporar in jur de…

- Cindva lider al audientelor iesene, Radio Hit pare sa fi ajuns un soi de vagon obosit, tras pe o linie secundara si populat cu tineri pensionari si juni papagali ai microfonului, ultimii – buni doar de rubrica ” Cascadorii risului “. Un astfel de exemplar rizibil a dat de curind un recital de tot risu-plinsu’,…

- In comuna ieșeana Schitu Duca au aparut de o satamana cateva zeci de berze. Pasarile au fost surprinse de zapada cazuta in ultimile zile și par sa aiba probleme mari, cunoscut fiind faptul ca ele se hranesc cu animaluțe vii, ori acest tip de hrana este imposibil de gasit in condițiile in care gerul…

- Ca in orice zi de duminica, Iasul este cam pustiu. Astazi, pe 18 martie, este acoperit din nou de zapada si invaluit in frig. Este in vigoare un cod galben de precipitatii si temperaturi scazute. VEDETI SI: VIDEO&FOTO: A nins abundent in Iasi in reprize. Codul galben este in vigoare Vremea se strica…

- VESTI BUNE…Cristina Damian, voluntara din ambulanta care a fost implicata intr-un accident pe dealul Bucium, este in afara oricarui pericol si se simte foarte bine. Tanara de 21 de ani a tinut sa multumeasca tuturor celor care si-au facut griji pentru ea. De asemenea, Cristina spune ca nu va renunta…

- Crima oribila petrecuta luni seara, la data de 5 martie 2018, in comuna Raducaneni, judetul Iasi. Un barbat si-a ucis prietenul fara motiv, in timp ce petreceau alaturi de alte persoane. Nimeni nu reuseste sa inteleaga de ce a recurs la acest gest extrem. https://www.bzi.ro/exclusiv-crima-ingrozitoare-la-iasi-si-a-injunghiat-prietenul-in-gat-fara-motiv-cand-a-realizat-ce-a-facut-s-a-dat-cu-capul-de-pereti-foto-video-643154

- In jurul orei 10.30, un TIR care circula dinspre Vaslui catre Iasi nu a adaptat viteza in curbe si s-a rasturnat pe partea stanga. Soferul a scapat teafar. Dupa aproximativ o ora, o ambulanta care venea de la Vaslui cu doi pacienti, respectiv o tanara de 19 ani si un altul de 16, in aceeasi curba, nu…

- Un alt caz socant in satul Raducaneni din Iasi. Dupa ce Petronela, fetita de 8 ani ai carei parinti au refuzat tratamentul pentru cancer a murit, un tanar de 18 ani s-a spanzurat dupa ce s-a certat cu iubita lui.

- Un tanar de 18 ani din Iași a vrut sa se sinucida dupa o cearta cu iubita! Baiatul ara suparat pentru ca acum cateva zile s-ar fi certat cu pritena lui, care locuiește in Arad. Tanarul s-a nascut la Arad, insa dupa ce mama lui a decedat, s-a mutat la bunica sa. De la patru ani, batrana s-a ocupat de…

- Unul dintre cele mai puternice BMW-uri X5 M din Romania a demonstrat ca poate derapa frumos pe zapada. SUV-ul cu 750 de CP si un esapament asurzitor a alunecat in jurul unui Suzuki Jimny, dar si pe o alee de undeva din Bucuresti.

- Un barbat care circula pe traseul 46 si-a uitat geanta in mijlocul de transport. El i-a contactat telefonic pe oficialii companiei la sediul, iar acestia au demarat imediat procedura de identificare si recuperare a bunului. „Am reusit, astfel, sa predam geanta proprietarului in aproximativ 30 de minute…

- Meteorologii anunța pentru acest weekend o racire accentuata a vremii, cu temperaturi ce pot ajunge și la -18 grade. De asemenea, se anunța ninsori pe spații extinse, cu vant puternic, ce va spulbera zapada. Pe acest fond, DRDP Iași recomanda participanților la trafic luarea tuturor precauțiilor inainte…

- Parcul Disneyland este un tinut de vis pentru copiii de toate varstele, iar zapada care a cazut zilele trecute l-a transformat intr-un decor de-a dreptul spectaculos. Castelul, acoperit de becuri multicolore si intregul parc imbracat de zapada au creat un cadru desprins din povesti. In ciuda frigului…

- „In intervalul 08 februarie, ora 12:00 - 08 februarie 2018, ora 05:30, pe drumurile nationale de pe raza DRDP Iasi s-a intervenit cu aproximativ 200 de autoutilaje si s-au raspandit 1998 tone de material antiderapant", se arata intr-un comunicat al Regionalei de Drumuri. Incidente mai numeroase au fost…

- Astazi, in emisiunea Tradiții, poposim in Iași, pe Aleea Sucidava din cartierul Dacia, acasa la Ion Savin, un om iscusit, in varsta de 93 de ani, care vrea sa va prezinte povestea vieții lui. Cu toate ca viața i-a fost uneori grea, fiind plutaș pe Bistrița și Siret, timp de zece ani, energoterapeut…

- Un sofer a murit si alti doi s-au intoxicat cu fum in urma ninsorilor abundente care au blocat pe un drum national din Japonia aproape 1.200 de masini si de camioane, a informat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului nipon, Yoshihide Suga.

- Turnul Eiffel a fost inchis pentru turiști, iar ninsoarea care a cazut in capitala Franței, marți noaptea și miercuri dimineața a creat haos in trafic. Parisul a fost acoperit cu un strat de zapada in urma ninsormii, un eveniment meteorologic destul de rar, scrie CNN. Ninsoarea a provocat ambuteiaje…

- Capitala Rusiei se confrunta cu cel mai mare strat de zapada din istorie dupa ninsoarea abundenta din ultimele zile. Stratul de zapada a ajuns sa masoare 62 de centimetri, depașind recordul anterior din 1957, scrie BBC News. Moscova se confrunta cu cel mai mare strat de zapada inregistrat vreodata de…

- Intersectia de la Cotnari ramane una dintre cele mai aglomerate din Iasi. Fusesera lunile trecute diverse propuneri de la soferi si de la autoritati pentru fluidizarea circulatiei, insa nu s-a luat inca o decizie. Se venise chiar si cu ideea unui sens giratoriu in zona. Traficul pe care il vedeti in…

- Sapte dintre cele mai apreciate documentare de la Astra Film Festival vor putea fi urmarite la Iasi in perioada 2-4 februarie la Casa de Cultura din Parcul Copou. Productiile sunt aduse la Iasi de catre Caravana Astra Film on Tour, publicul avand ocazia sa vada, in premiera, filme cu o cariera festivaliera…

- – despre comunismul rezidual dintre sinapsele pseudo-capitaliste – De cum a nins, primaria bahluieseana, asemeni tuturor primariilor romineze, a transmis bahluiezilor arondati avertismentul traditional de iarna : curatati trotuarul din fata casei / blocului / magazinului / sediului etc, altfel veti…

- La Moșna, o comuna de la marginea județului, lipita de o alta comuna cu mult mai mare, Raducaneni, are, doar pe hartie, peste 6.700 de locuitori. Activitatea Primariei nu este extrem de complicata: are in derulare un proiect de 300.000 de euro pentru o gradinița și cateva proiecte in așteptare prin…

- Imagini incredibile la un spital din Iasi. O ambulanta care trebuia sa transporte un pacient a ramas inzapezita in curtea spitalului si a fost trasa de o caruta cu doi cai pentru a putea iesi din nameti.

- Ninsoarea de saptamana trecuta i-a bucurat enorm pe ieseni mai ales pentru ca a adus un strat consistent de zapada - material necesar pentru eliberarea spiritului creator si in cazul copiilor si in cazul adultilor. Orasul a fost impanzit de oameni de zapada superbi (VEDETI AICI). Dar unii ieseni au…

- Liviu Varciu este un fenomen. Inca de pe vremea cand activa in trupa L.A femeile erau cu ochii pe el si nici acum nu prea s-au schimbat lucrurile. Doar ca el are ochi doar pentru micuta care a venit de curand in viata lui.

- Temperaturile vor mai creste in orele urmatoare, insa ploile vor fi destul de insistente prin anumite regiuni.In orele urmatoare atmosfera va ramane inchisa in zonele de dincolo de munti. Acolo, va ploua, dar dupa lasarea intunericului vor aparea ninsorile si conditiile de polei. La altitudini mari,…

- O ieseanca a trimis pe adresa redactiei "Ziarul de Iasi" mai multe imagini cu conditiile improprii din statia de transport in comun din Bularga. Iesenii trebuie sa strabata prin stratul mare de zapada pentru a urca in autobuz.

- Incepand de joi, 18 ianuarie, lucratorii Citadin S.A. au inceput transportul zapezii din oras. Astfel, intre orele 8.00 si 20.00, angajatii societatii au incarcat si transportat in zona C. A. Rosetti un volum de 1.300 de metri cubi de zapada din sos. Bucium, bd. Poitiers, precum si din zonele Palat,…

- Deszapezirea strazilor din municipiu nu s-a facut in paralel cu deszapezirea trotuarelor si alveolelor pentru autobuze, asa ca tot omatul strans de utilaje a fost dus spre marginea trotuarelor. Pietonii trebuie sa faca salturi peste zapada mocirloasa adunata la treceri, avand in acelasi timp grija sa…

- La nivel urban, Iasul a avut cel mai gros strat de zapada din tara joi dimineata, pe 18 ianuarie, depasind 36 de centimetri. In judet au fost ninsori mai abundente, iar omatul mai mare. Copacii si-au plecat crengile pana la pamant, unele chiar rupandu-se, iar masinile au fost complet acoperite de zapada…

- Imaginile filmate dintr-o cladire alaturata au starnit nenumarate reactii pe retelele sociale, informeaza Romania TV. In timp ce unii sunt de parere ca este o metoda buna pentru a creste adrenalina, altii privesc inspaimantati si considera ca tinerii isi risca viata. Citeste si Rasturnare…

- Ninsorile abundente fac primele victime. Un barbat de 88 de ani, cu probleme cardiace, a murit astazi, ambulanta pe care o solicitase fiind blocata in zapada la doi kilometri de locuinta acestuia, informeaza Agerpres.

- Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a fost solicitat sa intervina pentru a prelua o batrana din comuna Romanesti, dupa ce ambulanta trimisa in zona nu a reusit sa treaca de nametii de zapada. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Iasi, Nicolai…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a referit la ninsoare si la "zapada de pe culturi" atunci cand a intrat in sediul PSD pentru a participa la sedinta CEx. "Ia uite ce frumos ninge, zapada pe culturi!" le-a spus el jurnaliștilor.

- Scene uluitoare in județul Iași, unde un preot beat a fost incatușat de Poliție, dupa o urmarire ca-n filme. Bine „aghesmuit”, barbatul cu sutana s-a ales cu dosar penal, dupa ce nu a vrut nici in ruptul sa sufle in etilotest. Mai mult, cel aflat la volan a fost raspopit. I-a injurat de toți sfinții…

- ”Houston, avem o misiune!” Formularea este parte a unei replici a celebrului film artistic ”Apollo 13”, ce a acoperit ca subiect a treia misiune umana a NASA dezvoltata cu intenția de a aseleniza. Se intampla in aprilie 1970, iar in zilele noastre, o noua misiune, de aceasta data, de afaceri și cu puternica…

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Peste nisipul de foc s-a asternut un strat subtire de zapada, care a rezistat o zi si care a creat un peisaj spectaculos. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului. La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Cele doua societati care vor asigura intretinerea drumurilor pana la mijlocul lunii martie, respectiv Eky-Sam si Enviro, au in stoc aproximativ 1.500 de tone de material antiderapant. In judet, DJADP are trei baze de deszapezire (Iasi, Tg. Frumos si Pascani) si trei puncte de sprijin (Tibanesti, Raducaneni…

- 36 de utilajele de deszapezire sunt pregatite pentru a interveni, in orice moment, pe drumurile judetene. Firmele care asigura intretinerea drumurilor in sezonul rece au in stoc aproximativ 1500 de tone de material antiderapant. In judet functioneaza trei baze de deszapezire in: Iasi, Targu Frumos si…