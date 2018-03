Stiri pe aceeasi tema

- Bucuria primaverii a ajuns și la nevoiași, prin grija liceenilor din Snagov Pentru ca martie este luna bucuriei, a victoriei binelui impotriva raului, elevii Liceului Teoretic „Mihail Kogalniceanu”, Snagov, s-au grabit sa aduca, la inceput de primavara, un crampei de bucurie batranilor de la Caminul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend, ...

- Potrivit ultimelor informații transmise de ANM, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada, iar maximele ar putea ajunge pana la 20 de grade in unele zone ale țarii. Totuși, la munte, temperaturile scazute se vor menține și in acest weekend.

- Vești bune pentru turiștii care urca in Straja. Sezonul de iarna se apropie de final, iar autoritațile locale au luat decizia de a nu-i mai taxa pe turiștii care vin cu mașinile la munte. O parte dintre aceștia vor fi exceptați de la plata parcarii. Este vorba de parcarea de la baza telegondolei,…

- Desi vremea a fost mohorata, stațiunea Poiana Brașov a fost plina de turiști și in acest weekend, astfel ca numarul mare al turiștilor s-a resimțit și in numarul accidentarilor produse pe domeniul schiabil. Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina, vineri, in 11 situații…

- Turistii sunt asteptati si in acest week-end in statiunea montana Ranca. In momentul de fata sunt functionale toate cele sase partii de schi din Ranca si toate instalatiile de tereschi. Sabin Cornoiu, seful Serviciului Public al Salvamont Gorj, a declarat ca este functional si telescaunul, iar stratul…

- Temperaturile vor scadea puternic incepand de sambata noaptea. Luni dimineata vor ajunge la -18 grade Celsius. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au asezat specific iernii, din nefericire cam tarziu, dar n-am putea spune ca este anormal sau nemaiintalnit. Vorbim intr-adevar de…

- Ultimul weekend al acestei ierni, respectiv cel din 24-25 februarie, va fi unul dintre cele mai friguroase din acest sezon rece. Meteorologii au anuntat ca in acest weekend, vremea va fi geroasa, iar...

- Propunerea legislativa, care a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata cu 86 de voturi 'pentru', 1 impotriva si o abtinere. 'Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre…

- Cei mai buni militari romani din brigazile si batalioanele de vanatori de munte se intrec anual intr-o competiție care se desfașoara, prin alternanta, iarna si vara. In zona Predealului are loc in aceste zile Alpiniada de Iarna.

- Cei 22 de sportivi din Coreea de Nord pe care liderul Kim Jong-un i-a trimis la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea avea o soarta tragica daca se intorc acasa fara medalii, scrie DailyMail in ediția online, potrivit Digi24.ro.

- Guvernul olandez va angaja 900 de ofiteri vamali pentru intarirea controalelor dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, in martie 2019. "Intre 750 si 930 de ofiteri vamali vor fi necesari pentru a suplimenta efectivele actuale de 5.000 de membri", a declarat Snel, ministrului adjunct…

- Sunt opt judete sub cod galben de ninsori, utilajele imprastie material antiderapant si curata zapada. Cu toate acestea, nu au lipsit problemele in trafic si accidentele produse din cauze vremii.

- Salvamont Poiana Brasov a anuntat ca de la deschiderea sezonului de iarna salvatorii montani din Poiana Brasov au fost solicitati sa intervina in 326 de cazuri, totalizand un numar de 336 de persoane implicate. Noul regulament este o premiera la nivel national. Desi exista si pe alte partii…

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe mai tarziu cu o saptamana decat anul școlar 2017-2018, avand in vedere rezultatul unei dezbateri publice inițiate de Ministerul Educației Naționale (MEN). Potrivit rezultatelor publicate de MEN, parinții și elevii care au completat chestionarele propuse in ceea…

- Meteorologii anunța un week-end frumos, cu vreme calda, temperatura prognozata urmand sa ajunga la 12 grade, ceea ce inseamna cu 5-6 grade mai mult decat normalul perioadei.Vineri, valorile termice diurne vor continua sa creasca usor in vest, nord-vest si partial in centru, in timp ce in restul…

- In perioada 26 ianuarie – 01 februarie 2018, vremea va fi numai buna pentru practicarea sporturilor de iarna, pe partiile de la Domeniul Schiabil Șureanu și in Arieșeni. Toate partiile sunt practicabile, iar vremea din ultimele zile a fost perfecta pentru stratul de zapada. Domeniul Schiabil Sureanu…

- Dupa ce in urma cu ceva timp o doamna a fost surprinsa in timp ce se delecta, nu cu schiurile ci cu trolerul pe o partie din Poiana Brașov, și in ciuda averizarilor salvamontiștilor brașoveni, privind intrarea persoanelor neechipate corespunzator și chiar cu bagaje voluminoase dupa ele pe partiile de…

- Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea celor 39 de structuri judetene sau locale salvamont din cele 24 de judete cu activitate de salvare montana din Romania corespunzatoare sarbatorilor de sfarșit de an si vacantei…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Pârtiile de la Șuior sunt cele mai bune din acest sezon, anunța administratorii domeniului de schi. Iarna a inceput anul acesta mai greu, insa acum si-a intrat pe deplin in drepturi. ”In acest moment pot spune ca avem parte de CELE MAI BUNE PARTII DIN ACEST…

- In timp ce pentru majoritatea romanilor vacanta de iarna s-a terminat, exista si norocosi care abia acum pleaca la munte. Si au motive de bucurie. Pe Valea Prahovei a nins, partiile nu mai sunt aglomerate si au disparut cozile de la instalatiile de schi. Iar drumul până în staţiune…

- Inceput de an. Cu multe sarbatori. Mult prea multe! Cu mese incarcate și bauturi alcoolice curgand rau. Se pare ca moldovenii noștri nu au invațat nimic. Sunt incurabili, cind vine vorba de petreceri, chefuri și beții. Tot anul se vor plange ca sunt saraci, ca nu au o bucata de paine pe masa, dar de…

- Temperaturile de primavara vor deveni amintire in urmatoarele doua zile. Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea care acopera intreaga țara, pana duminica dupa-amiaza. Aceasta vizeaza intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare și o scadere insemnata a temperaturilor.

- METEO. ANM a oferit prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Temperaturile vor scadea atat in țara, cat și in București. METEO. Meteorologii anunta ca vremea se va raci astfel incat valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru aceasta data. In weekend, temperaturile maxime se vor incadra…

- Serviciul Salvamont din Poiana Brasov a trebuit sa intervina, marți, in jurul orei 17.15, pe partia Drumul Rosu, pentru a acorda primul ajutor in cazul unei persoane care a suferit un traumatism grav de coloana, in timpul unei drumeții pe partia de schi. Dupa ce i s-a acordat primul ajutor, turistul…

- Gata cu sarbatorile. De astazi, angajatii se intorc la serviciu, iar elevii reintorc la ore.In perioada sarbatorilor de iarna, bugetarii au avut trei mini-vacanțe, cea de Craciun pe stil nou, de Revelion și de Craciun pe stil vechi, asa ca au lucrat doar opt zile, incepand cu

- Unul dintre efectele negative pe care transferul contri­butiilor de la angajator la angajat l-ar putea avea asupra veniturilor angajatilor ar putea fi scaderea primelor pe care angajatii de primesc cu ocazia sarbatorilor de Paste sau de Craciun. De regula, aceste prime au o valoare fixa, se acorda…

- Coreea de Nord a afirmat ca a terminat constructia unei statiuni dedicata sporturilor de iarna, in cadrul negocierilor propuse pentru a asigura prezenta tarii la Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea l...

- Nu putine au fost cazurile in care grupuri de turisti s-au ratacit pe traseele montane din judetul Buzau iar interventia jandarmilor montani a fost salvatoare. Pentru a nu mai exista asemenea situatii, jandarmii le ofera cateva sfaturi practice iubitorilor de natura care intentioneaza sa mearga in drumetie,…

- Ela Craciun, cadou de inceput de an pentru copiii sai. Pentru ca cei mici se afla in vacanța preț de doua saptamani, vedeta TV a decis sa ii trimita la munte, unde sa intre intr-un cantonament de schi și sa invețe astfel sa practice acest sport. Astfel se face ca Alex și Alesia se afla deja de o saptamana…

- In acest an, turiștii au descoperit un loc ideal pentru a-și petrece sarbatorile de iarna. Pe partiile din Munții Lotrului mii de turiști și-au petrecut sarbatorile, iar prețurile sunt la jumatate fața de Poiana Brașov, iar pentru amatorii sporturilor de iarna condițiile sunt bune, scrie Business Magazin.…

- Instalațiile de transport pe cablu de la Sinaia vor funcționa normal, in acest weekend, dupa ce vineri echipele de intervenție ale companiei de electricitate au muncit timp de cateva ore, la 1800 de metri altitudine, pentru a repara defecțiunea aparuta pe rețeaua de alimentare. ”Maine (n.red. – sambata)…

- Turiștii români au cheltuit 37 de milioane de euro de Revelion și alte 15 milioane de Craciun în vacanțele petrecute în țara, arata primele estimaril ale Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

- N. Dumitrescu Nici nu s-a stins bine ecoul agitatiei care a fost de Craciun in statiunile montane din Prahova ca “povestea”, inclusiv aglomeratia de pe DN1, o ia de la capat. Practic, pentru acest sfarsit de an, senzatia va fi ca toate drumurile duc catre Valea Prahovei, explicatia fiind ca la Sinaia,…

- Copiii au intrat in vacanța de iarna și in magia sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou. Pentru prevenirea diferitelor fapte anti-sociale si prevenirea victimizarii copiilor, Politia vine cu urmatoarele recomandari: Pentru parinti:- Discutati deschis cu copilul vostru,

- Fiica regretatului solist de muzica populara Aurelian Preda a vorbit despre cum au fost sarbatorile de iarna fara tatal sau. Aurelian Preda, care a incetat din viața in luna septembrie a anului trecut , a fost unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica populara. Anul acesta s-a implinit un an…

- Peste 78.000 de turisti romani au cheltuit 15 milioane de euro in destinatii din tara in minivacanta de Craciun, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc, informeaza Agerpres.. “Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut ...

- Legea prevenirii care ar urma sa dea antreprenorilor posibilitatea de primi indrumari pentru anumite greseli, inainte de a fi sactionati in urma unor controale ale autoritatilor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA).…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Catalin Maruta a postat pe Facebook o fotografie si le-a marturisit prietenilor virtuali ca urcatul pe munte nu e de el. Vedeta tv sustine ca drumul pana la locul unde a facut fotografia a fost unul care l-a pus la grea incercare. Andra a aratat "cel mai frumos cadou de Craciun" pe Facebook.…

- In perioada sarbatorilor, partiile de schi din munții Maramureșului sunt asaltate de turiștii pasionați de sporturile de iarna. Pe partiile din Borșa, Cavnic și Șuior se schiaza in condiții bune, iar temperatura ajunge pana la 5 grade Celsius. Borșa Partia Prislop – stratul mediu de zapada ajunge la…

- Turiștii care se intorc din minivacanța de Craciun petrecuta in stațiunile de pe Valea Prahovei stau deja, aliniați, in coloanele formate in trafic, pe DN 1. Sunt probleme și pe sensul spre Brașov, anunța Infotrafic.

- Mii de turisti s-au aflat in statiunea montana Ranca in mini-vacanta de Craciun. Este vorba de turistii care s-au cazat in hotelurile, pensiuile si cabanele din statiune, precum si turistii care au urcat in fiecare zi in Ranca, pentru practicarea ...

- Capitala Austriei se transforma in perioada sarbatorilor de iarna intr-un oras de vis. Anul acesta sunt 17 targuri si trei piete amenajate special pentru Caricun. Turistii au la dispozitie aproape 900 de standuri.

- Pasarea avea, saracuta, o aripa rupta si nu putea sa zboare prea mult. S-a dus sa ceara ajutorul unui copac, caci acesta avand radacini puternice, de buna seama ca nu va pleca nicaieri si va sti cum sa infrunte frigul si crivatul iernii. S-a dus mai intai la stejar, vazandu-l mai falnic:– Te…

- Copii satmarenilor au posibilitatea de a patina in aceasta perioada. Primaria Municipiului Satu Mare a amenajat chiar in centrul orasului un patinoar, langa Targul de Craciun. In lipsa unui patinoar amenajat la Carei, cei care au posibilitatea de a se deplasa in municipiul resedinta de judet se pot…

- Cel mai așteptat moment al sarbatorilor de iarna este acela in care colindatorii iți trec pragul casei și iți ureaza toate cele bune pentru noul an. Fie ca sunt adulți sau copii, colindatorii, costumați in haine de sarbatoare, aduc bucurii in fiecare casa prin cantecele tradiționale, specifice sarbatorilor…

- Cand vine vorba de o vacanța, niciodata nu e prea tarziu. Iubitorii muntelui care nu și-au facut rezervare pentru vacanța de Craciun mai au o șansa sa plece in ultimul minut: operatorii de turism anunța oferte speciale pe Valea Prahovei, iar multe dintre hoteluri au facut reduceri de tip ”last minute”.…