Presedintele american Donald Trump a confirmat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va incepe o vasta operatiune de arestare si de expulzare a imigrantilor fara documente in zece orase, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.

"Ei au venit ilegal", le-a spus Trump jurnalistilor din gradina Casei Albe, afirmand ca politia pentru imigratie "ii va trimite (pe imigrantii clandestini) in tara lor" de origine.

Trump a avertizat in luna iunie in legatura cu pregatirea acestor expulzari, care au fost dezvaluite anterior de cotidianul New York Times.

