Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ultimul weekend cu temperaturi de pana la 17 grade Celsius, vremea aduce noi surprize in acest final de saptamana. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), va ninge in mai multe zone, valorile termice inregistrand scaderi semnificative. Temperaturile…

- Inca un fenomen extrem va lua cu asalt țara noastra, incepand din acest weelend. Norul de praf saharian care va cuprinde intreaga Romanie aduce temperaturi extrem de mari pentru aceasta perioada. Potrivit estimarilor emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), sambata și duminica valorile…

- Meteorologii anunța ca incepand de vineri și pana duminica, in Capitala, se vor inregistra ploi, vant puternic și polei. Temperaturile vor fi in preajma valorii de 0 grade Celsius. Incepand de vineri seara pana sambata dimineata, in Capitala va ploua si vor fi depuneri semnificative de polei, se arata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, marti si miercuri, vremea se raceste in cea mai mare parte a tari, iar valorile termice vor fi in jur de 3-4 grade la pranz, precizand ca la sfarsitul saptamanii se vor inregistra temperaturi de 9-10 grade Celsius in partea de Sud.“In aceasta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, marti si miercuri, vremea se raceste in cea mai mare parte a tari, iar valorile termice vor fi in jur de 3-4 grade la pranz, precizand ca la sfarsitul saptamanii se vor inregistra temperaturi de 9-10 grade Celsius in partea de Sud.“In…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 7-20 ianuarie 2019. Potrivit meteorologilor, se vor inregistra temperaturi scazute, minimele nocturne coborand la -10 -14 grade Celsius. In Transilvania, vremea va fi rece in primele doua zile, cu temperaturi maxime,…

- Meteorologii au anunțat ca in urmatoarele trei zile vremea se va raci foarte tare și se va ajunge chiar și la temperaturi de minus 10 grade Celsius in anumite zone ale țarii., scrie Observator TV. Temperaturile extreme, mult sub normalul acestei perioade, se datoreaza unui val de aer rece siberian,…

- Meteorologii au anuntat ca in perioada urmatoare in Dobrogea, temperaturile vor fi in scadere, astfel ca spre finalul saptamanii media valorilor termice diurne nu va mai depasi 7...8 grade. Scaderea temperaturilor s a resimtit astazi in special in partea de nord a Dobrogei unde cea mai mica temperatura…