Weekend cu ploi la Constanta. Nu scapam de vremea rece Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica in acest weekend la Constanta. Ulterior va urma un proces de racire, astfel incat, pe 15 aprilie, media temperaturilor maxime urmeaza sa atinga 9 grade.Regimul temperaturilor minime va fi de 7...8 grade pana pe 14 aprilie, apoi va scadea pana la 3 grade pe 16 17 aprilie, iar pana pe 21 aprilie ea va creste spre 6...7 grade. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

