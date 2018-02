Webinarii Google: 5 sesiuni de cursuri pentru vanzari online.Urmareste sesiunea 2: Obtinerea intilnirii de vanzare, LIVE ACUM

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii interesati sa-si perfectioneze tehnicile de vanzare online se pot inscrie gratuit la o noua serie de cinci cursuri online, sub forma de webinarii sustinute de specialisti din agentiile partenere Google. Cursurile dureaza o ora iar fiecare sesiune are alocate 20 de minute pentru intrebari…

- Din dorința producatorilor de a vinde produse tradiționale și de calitate și vazand interesul cumparatorilor de a achiziționa aceste produse a rezultat ideea de realizare a unui portal de magazine online in care fiecare producator are posibilitatea gratuit de a prezenta și vinde produsele sale. Acest…

- Oficialii FCSB au anuntat, prin intermediul unui comunicat emis pe pagina oficiala de Facebook, ca fanii care vor sa vada meciul, cu Lazio, de pe Stadio Olimpico, din 16-imilie Europa League isi poti achizitionat tichete la pretul de 14 euro.

- Eugen si Teo Sipos sunt doi frati antreprenori din Ramnicu Valcea care au decis sa-si extinda afacerea dezvoltandu-se si in mediul online. In urma cu sase ani acestia vindeau produse cosmetice profesionale doar in 10 judete din sudul si vestul tarii. In 2012 s-au hotarat sa-si extinda aria de vanzari,…

- Modul invechit prin care firmele mici de cartier iși faceau reclama, cunoscutul "din gura-n gura", a apus, și asta pentru ca a venit era tehnologiei, in care daca nu ești prezent in lumea virtuala, de fapt nu mai exiști, scrie libertatea.ro.

- BAC 2018: Sesiunea din acest an incepe luni. Calendarul examenelor Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru,…

- Afluxul de cetațeni interesați de preschimbarea pașapoartelor, inregistrat in special pe perioada lunilor de vara, a constituit o preocupare prioritara pentru Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea. Interesata de micșorarea timpului de așteptare in fața ghișeelor Serviciului Public Comunitar pentru…

- Primaria Municipiului Bucuresti condamna ferm orice abatere de la litera legii si va lua masuri drastice in cazul in care se va constata ca exista persoane care vand sau transfera, in mod ilegal, licente de taxi, se arata intr-un

- Un renumit comerciant online are in oferta de pe site un set de 82 de icoane, ” de care are nevoie o Biserica”, acestea fiind disponibile pentru aproximativ 2.900 de euro. eMAG are in magazinul online un set prețios de icoane pe care le recomanda ca fiind bune pentru o biserica. Astfel, pe site-ul retailerului…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei. Marti, au fost efectuate 22 de perchezitii…

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Comunicat. Pe pagina web a Instituției Prefectului – Județul Arad, cetațenii au posibilitatea sa interacționeze in mod direct cu Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența...

- Scoala de Fotografie „Varadinum” si Asociatia „Ovi D. Pop” demareaza, din 22, respectiv 23 ianuarie, o noua serie de cursuri de arta fotografica. Cursurile sunt tinute de artisti fotografi cunoscuti la nivel national si international, cu premii castigate la saloane de renume de arta fotografica,…

- Agentul de la Brigada de Poliție Rutiera (BPR) a Capitalei reținut, luni, pentru pedofilie era programat pentru testarea psihologica o data la cinci ani – pentru calitatea de polițist, și nu o data la trei ani – așa cum sunt testați colegii sai care poarta arma ori conduc mașini de serviciu. Asta, deși…

- Cluj Napoca, orașul care a devenit o bursa imobiliara. Vinde, cumpara, inchiriaza – sunt cuvinte care parca se aud ca la bursa atunci cand vorbim de Cluj Napoca și piața imobiliara din acest oraș. Numai in ultimele trei luni ale anului 2017, agregatorul imoradar24.ro a scanat 19.660 anunțuri cu apartamente…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul/domiciliul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala…

- Parintii vor putea urmari online cum gestioneaza banii administratiile gradinitelor din Capitala. O dispozitie in acest sens a fost emisa de viceprimarul Ruslan Codreanu. Responsabilii cred ca initiativa va oferi transparenta si va demonta mitul precum ca statul nu ofera suficienti bani pentru institutiile…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Primaria municipiului Satu Mare și Direcția de Impozite și Taxe Locale reamintesc cetațenilor ca au posibilitea de a plati online impozitele, taxele și amenzile, indiferent ca se afla in țara sau in strainatate prin platforma www.ghiseul.ro, pana vineri 29 decembrie, ora 10.00, dupa care sistemul online…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- Dupa 42 de ani in care a slujit cu devotament Clubul Sportiv Farul Constanta, atat ca sportiv, iar apoi ca oficial si conducator, fostul mare atlet Ilie Floroiu si a incheiat, recent, activitatea in fruntea gruparii de pe litoral, in urma iesirii la pensie, la 65 de ani. De numele lui Ilie Floroiu se…

- La data de 19 decembrie 2017, politisti de ordine publica din cadrul Politei Municipiului Alba Iulia au efectuat un control intr-o piata din municipiu unde se comercializeaza brazi de Craciun. Cu ocazia acestui control, politistii l-au depistat pe un barbat din comuna Vadu Motilor care oferea, spre…

- Echipa SilkWeb lanseaza primul hub de educare specializat pentru piata de comert online din Romania, Academia de eCommerce. Daca esti pasionat de marketing si vanzari si doresti acces la continut original, personalizat pentru piata auhotona, te poti inregistra gratuit. Cauti informatii despre…

- Propunerile de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, pe fondul transpunerii in legislația autohtona a directivei europene privind prezumția de nevinovație, au generat o serie de reacții de revolta atat in randul magistraților, cat și in randul politicienilor.In cazul…

- Lideri de opinie, inclusiv staruri ale mediilor de socializare online ce au contacte cu branduri din industria produselor de lux, au primit notificari din partea autoritatilor de reglementare din SUA, Marea Britanie si Franta ca risca sa intre sub incidenta legilor privind publicitatea, scrie WSJ.…

- Piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 14,6% in perioada ianuarie – noiembrie 2017, fiind inmatriculate 98.116 autoturisme, fața de perioada similara din 2016, cand s-au livrat 85.588 vehicule, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile…

- Inditex SA, cel mai mare retailer de imbracaminte din lume, cauta cumparator pentru 16 magazine Zara situate in peninsula Iberica, in urma evolutiei pozitive inregistrate de comerciantii online, potrivit Bloomberg. Inditex, fondata si detinuta de miliardarul Amancio Ortega, al patrulea cel…

- Imbunatațirea colectarii, vanzarea apei grele și a licențelor 5G vor genera o creștere a veniturilor la buget, anul viitor, a declarat marți Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice, citat de Agerpres. “Nu apreciem ca veniturile sunt supraevaluate. In cursul anului 2017, pe 10 luni, comparativ cu anul…

- Clubul de handbal, Potaissa Turda, pune astazi in vanzare biletele pentru partida de duminica (ora 12:30), contra celor de la Minaur Baia Mare, meci care conteaza pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Read More...

- MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY LIVE PREMIER LEAGUE. Jose Mourinho și Josep Guardiola se întâlnesc din nou, duminica, în derby-ul orașului Manchester, dar "meciurile" dintre United și City au început deja, înaintea…

- Antreprenorii cu mici afaceri handmade isi vor putea vinde creatiile timp de trei zile, la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri, organizat de stat in Bucuresti, la Romexpo, cu intrare libera pentru vizitatori.

- Augustin Lazar s-a lansat vineri intr-un atac dur la adresa Parlamentului, declarand ca modificarile aduse legilor justitiei sunt menite sa slabeasca independenta procurorilor, precizand ca o consultare a Comisiei de la Venetia este obligatorie si ca are parghiile legale pentru a incerca impiedicarea…

- Platforma InspectorAuto.ro susține ca 6% din mașinile second-hand aflate la vanzare și verificate online au fost daune totale, reprezentand un mare pericol pentru clienții de buna credința care vor sa iși cumpere un autovehicul.

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- ROMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE 2017. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Romania a debutat perfect la Campionatul Mondial de handbal feminin. Fetele antrenate de Martin Ambros s-au impus in cele doua meciuri disputate pana acum cu Paraguay si Slovenia si vor intra in meciul cu Spania cu gandul la victorie.…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Brașovenii care au nevoie de eliberarea unui certificat de urbanism (CU) il pot obține de acum și online. Primaria Brasov ofera posibilitatea brasovenilor sa obtina certificate de urbanism complet on-line, de la depunerea documentelor necesare si pana la obtinerea actului in sine, autentic, cu semnatura…

- Cheltuielile cu investitiile ale bugetului general consolidate vor fi, anul viitor, de 38,5 miliarde de lei, in crestere cu peste 11 miliarde (42%) fata de valoarea consemnata in acest an, de 27 de miliarde de lei, se se arata in Raportul privind situatia macroeconomica a Romaniei pe anul 2018 si proiectia…

- Deși mai sunt 8 luni pâna la a patra ediție a festivalului UNTOLD, interesul pentru abonamente depașește orice așteptari. Zeci de mii de fani își doresc sa-și asigure un loc pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa. Pentru a doua runda de vânzare…

- Pentru anul ce urmeaza, SEO se face in cu totul alt mod decat stiai pana acum. Stim cu totii ca atunci cand vorbim despre SEO ne referim in principal la pozitionarea site-ului tau cat mai sus in rezultatul motoarelor de cautare. Insa Cosmin Daraban iti propune o abordare cu totul diferita in ceea ce…

- Majorarea preturilor la alimente care a avut loc in ultima perioada reprezinta un factor conjunctural, dar nu sunt semne de accelerare, pentru ca nu exista motive de piata, a declarat marti Mihai Visan, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). ”Ministerul Agriculturii…

- In perioada 20–26.11.2017, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari in sectorul alimentar și al sanatatii animalelor, in mai multe unitati pe raza județului Gorj. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata nerespectarea normelor sanitare-veterinare…

- Sfaturile polițiștilor pentru clienții magazinelor online. Odata cu dezvoltarea comerțului online și a instrumentelor de plata fara numerar a crescut și interesul pentru acest domeniu al persoanelor care dețin cunoștințe IT și care sunt dornice de caștiguri rapide, ilegale. Tocmai de aceea, Poliția…