Weber, proiect major pentru viitorul UE

- Liderul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a pronuntat in favoarea adoptarii deciziilor in Uniunea Europeana pe baza de majoritate de voturi, nu prin actualul sistem de unanimitate, transmite dpa. Aceasta va fi o problema-cheie la viitoarele…

- "Atrag atenția asupra unui fapt grav: este inacceptabila tendința unor membri ai Parlamentului European de a face din Romania o ținta de campanie electorala, un mijloc catre un scop politic personal, legat de alegerile europene viitoare. Romania este o țara stabila, in care legile sunt respectate,…

- Tineretul Național Liberal a organizat la București, in perioada 21-23 septembrie, Consiliul organizației de tineret (YEPP) a Partidului Popular European, tema principala fiind „Viitorul mobilitații umane: migrație și demografie”. Peste 90 de delegați din 30 de state europene au participat la Consiliul…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat miercuri anuntul facut de conationalul sau Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, ca va candida la presedintia Comisiei Europene dupa alegerile legislative europene de anul viitor, scrie

- "Nu putem continua ca si pana acum in UE", a scris Manfred Weber in mesaje postate pe Twittter. "Voi contribui la reintoarcerea la popor a Europei si la restabilirea legaturii dintre cetateni si Uniunea Europeana. Vreau sa incep un nou capitol in UE", a mai scris el. Manfred Weber, membru…

