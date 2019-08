Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile OPTAR, ActiveWatch, CeRe și Greenpeace au solicitat, joi, Primariei Capitalei, o dezbatere mai larga pe proiectul vinietei. Cele patru ONG-uri spun ca spriijina acest proiect, insa trag mai multe semnale de alarma in ceea ce privește „punctele slabe” ale prevederilor, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Daca proiectul de hotarare inițiat de Gabriela Firea va intra in vigoare din 2020, peste 500.000 de mașini din București și Ilfov, nu vor mai avea acces deloc in centrul Capitalei, iar o parte dintre acestea vor intra doar pe baza unei taxe. La acestea se adauga și mașinile Euro1-Euro3 din alte județe…

- 10 lei/zi sau 1.900 ron/an, atat vor plati drept taxa șoferii care vor sa circule in Capitala, dar mașinile lor nu sunt inmatriculate pe București sau Ilfov. Proiectul de hotarare pentru introducerea vinietei pentru Bucuresti si Ilfov, de la 1 ianuarie 2020, a fost pus in dezbatere publica de Primaria…

- NERVI… Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus Consiliului General un proiect de lege prin care se va impune o vinieta speciala pentru intrarea in Bucuresti a masinilor inmatriculate in alte judete, altele decat Bucuresti si Ilfov. De asemenea, masinile cu norma de poluare non euro, Euro 1 si Euro…

