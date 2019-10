Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) verifica averea Rovanei Plumb, verificarile fiind declanșate anterior scandalului din Parlamentului European privind funcția de comisar european, Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, ca Rovana Plumb și Laszlo…

- Mihai Weber reafirma ca proiectul de reducere a varstei de pensionare in minerit inițiat de parlamentarii PSD nu a fost respins, ci se afla in dezbatere in cadrul Comisiei de Munca din cadrul Camerei Deputaților. Liderul PSD Gorj da asigurari ca modificarile pe care parlamentarii social-democrati…

- Dan Vilceanu crede ca nemulțumirea in CE Oltenia, daca nu va fi redusa varsta de pensionare, va fi atat de mare incat ar putea fi declanșate noi proteste spontane. Intr-un mesaj postat pe pagina de socializare, deputatul PNL spune ca trebuie pusa presiune maxima pe parlamentarii PSD,…

- Caricaturistul de Cartea Recordurilor aduce mari servicii Timișoarei, astfel ca primarul Nicolae Robu nu vrea sa ia nicio masura impotriva lui, atata vreme cat va ocupa fotoliul de edil. De altfel, Popa’s a primit in luna mai a acestui an titlul de Ambasador cultural al capitalei Banatului,…

- Mihai Weber da asigurari ca proiectul reducerii de pensionare nu este blocat in Camera Deputaților. Din contra, liderul PSD Gorj spune ca i se acorda o atenție deosebita. Deputatul PSD de Gorj susține ca, acum, actul normativ se afla in dezbatere la Comisia de Munca, unde va fi imbunatațit…

- „PMP face apel catre PNL, USR, ALDE, PRO Romania si UDMR sa sustina demersul nostru prin care cerem ca in Parlament sa se dezbata proiectele de lege pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Avem un proiect de lege adoptat de Senat, o initiativa a PMP, dar in Parlament mai exista patru…

- Fostul secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Adrian Petcu, a reusit sa suspende in instanta decizia de revocare din functia pe care a ocupat-o pana cand a fost promovat fostul prefect de Gorj. Mihai Weber da asigurari ca decizia data de magistratii Curții de Apel…

- Mihai Weber le transmite primarilor din Gorj sa solicite in mod real sumele de care au nevoie pentru funcționare, nu sa vina cu date umflate. Deputatul PSD a venit, miercuri, cu o noua reacție dupa ce primarul liberal al Targu-Jiului a amenințat cu proteste in fața prefecturii, daca…