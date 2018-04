Stiri pe aceeasi tema

- Ion Calinoiu va trebui sa se multumeasca, deocamdata, doar cu statutul de simplu membru al PSD Gorj, este opinia deputatului Mihai Weber, presedintele executiv al organizatiei judetene. Weber este de parere ca in timp se va decide in sanul filialei daca se impune ca Ion Calinoiu sa acceada pe o functie…

- Unul dintre parlamentarii de Gorj sustine ca problema cresterii pretului la certificatele de CO2 trebuie tratata cu maxima seriozitate. Complexul Energetic Oltenia are nevoie de sub un certificat de CO2 pentru fiecare megavat produs pentru a putea sa functioneze. In ultimele doua luni, pretul unui certifica…

- Primarul din Bustuchin, Ion Ciocea poate și el sa revina in PSD Gorj, in cazul in care va dori acest lucru. Declarația a fost facuta astazi de președintele executiv al organizației județene care a afirmat ca “rețeta” Ion Calinoiu de reprimire in partid se poate aplica și in cazul fostului social-democrat,…

- Vicepremierul Paul Stanescu va veni in Gorj dupa Paste. Este anuntul lansat de senatorul Florin Carciumaru. Vor fi discutii legate de proiectele prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), dar si despre banii pentru primarii. Mul...

- Dan Ilie Morega a comentat la un post de radio revenirea lui Ion Calinoiu in PSD Gorj. „Se reface fratia mafiei", a spus Morega la Radio Infinit. „Iata ca deodata aceasta fratie a mafiei care a nenorocit judetul Gorj, gasca C&...

- Florin Carciumaru a lansat NUCLEARA la Interviurile Infinit FM: Ion Calinoiu va reveni in PSD Gorj pe o funcție de vicepreședinte. Weber și Iriza sunt foc și para. Cel din urma chiar anunța, pe facebook, ca a luat sfarșit colaborarea PSD-ALDE la Gorj. Iriza e decis sa porneasca razboiul cu tandemul…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a anuntat intr-un interviu la Radio Infinit ca este o chestiune de zile pana cand Ion Calinoiu va reveni in partid. Carciumaru a spus ca Liviu Dragnea si-a dat deja acceptu...

- “Voi merge la viitoarele alegeri din poziția de președinte executiv”, a declarat astazi parlamentarul Mihai Weber care a readus in discuție subiectul privind alegerile pentru desemnarea viitoarei conduceri a PSD Gorj. Weber a lasat sa se ințeleaga faptul ca, cel mai potrivit sa candideze pentru șefia…

- Primarul orașului Motru a cerut, vineri, sprijinul parlamentarilor de Gorj in problema trenului privat spre Craiova. Gigel Jianu a profitat ca senatorul PSD Florin Carciumaru, impreuna cu deputatul Mihai Weber, au organizat o intalnire pe problemele mineritului motrean la care au participat…

- Secretarii de stat Doru Vișan și Andrei Maioreanu sunt așteptați vineriin județul Gorj, mai exact la Motru, acolo unde va avea loc o intalnire de lucru la care au fost invitați sa participe primari, dar și reprezentanți ai Complexului Energetic Oltenia. La discuții vor lua parte și parlamentarii PSD…

- Fostul director din cadrul Complexului Energetic Oltenia si ex-secretar de stat responsabil cu domeniul minier, Cosmin Popescu, a anuntat ca vor fi reluate intalnirile periodice la care vor participa exclusiv primari din zonele afectate de minerit. Cosmin Popescu, vicepreședintele PSD Gorj, a mai spus…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca multe critici la adresa lui pornesc de la faptul ca sunt persoane care ii vor locul la sefia filialei. Pe de alta parte, si adversarii il vor plecat, spune Carciumaru, pentru...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, crede ca Liviu Dragnea este cel care spune adevarul cu privire la modul in care Ponta a facut guvernul, influentat de seful SRI de atunci, George Maior. „Toata lumea stia ca atunci can...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, pune punct speculatiilor legate de o trecere a primarului liberal din Targu Jiu, Marcel Romanescu, la partidul pe care il conduce. „Din orgoliu, din mandria partidului, nu se va...

- Consilierul municipal Cristian Toader Pasti i-a criticat astazi pe liderii PSD Gorj, Florin Carciumaru și Mihai Weber pentru lipsa de implicare in obținerea posturilor de secretari de stat din ministere. Cu toate acestea, Pasti susține ca inca mai spera sa fie numit pe un post de secretar de stat.…

- ”Cu durere in suflet, anunț trecerea in neființa a minunatului Om de radio, televiziune și artist, CRISTINA MATEIAȘ. Drumul sa-ți fie lin și lumina vesnica!”, este postarea afișata noaptea trecuta, in jurul orei 2,00 de Petrica Mațu Stoian. Cristina Fulgușin Mateiaș s-a nascut la Balanești…

- Reprezentanții Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (DRPCIV) au declarat ca cei care vor sa obțina permisul de conducere sunt nevoiți sa aștepte cate doua sau trei luni pentru programarea pentru „oras”. Motivul pentru care se intampla asta este reprezentat de lipsa de personal,…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca a discutat cu ceilalti presedinti din regiunea Oltenia, pentru a stabili cine sa fie sustinut pentru posturile de vicepresedinte la nivel national. Oltenia are dreptul la doi vicepresedinti, u...

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a explicat de ce a facut o interpelare la adresa ministrului Transporturilor, cu privire la sistarea lucrarilor la centura municipiului Targu Jiu. „Am discutat cu prioritate despre aceasta inves...

- Senatorul PSD de Gorj, Florin Carciumaru, se declara ingrijorat de vestea ca mai multe grupuri energetice ar putea fi inchise din 2021, dar spune ca nu este cazul sa disperam. „Eu cred ca nu se va inchide CEO, sa avem pu...

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, l-a interpelat pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, in legatura cu lucrari intarziate pe mai multe drumuri din judet. Carciumaru a cerut explicatii in legatura cu DN 66,...

- Anuntul care schimba TOT! Politia NU mai are voie sa iti ia permisul daca faci asta. Tu stiai asta? In prezent, in cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce o mașina este suspendat pentru 30 de zile, cu reținerea permisului de conducere. COD RUTIER 2018. Șoferii care nu acumuleaza…

- • Excavatoare BLOCATE de TREI ANI, in carierele CEO! Proiectul de modificare a Codului Silvic, propus de catre senatorii de Gorj, Scarlat Iriza(ALDE) și Florin Carciumaru(PSD), care va fi susținut in Camera Deputaților de catre Mihai Weber, a trecut, ieri, de Senat, astazi legea ajungand,…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a sustinut luni in parlament o declaratie politica avand titlul „PSD sustine sanatatea scolarilor si prescolarilor prin Programul legume, fructe si lapte in scoli". Carci...

- Deputatul PSD de Gorj, Mihai Weber, este de parere ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerea lui Tudorel Toader privind revocarea sefei DNA. Weber spune ca PSD nu isi doreste schimbarea unui om, ci scoaterea din sistem a tuturor pers...

- Inițiativa parlamentarilor de Gorj, Florin Carciumaru, Scarlat Iriza și Mihai Weber, de modificare a Codului Silvic, care ar putea ajuta compania miniera a trecut, zilele trecute, de votul Senatului. Urmeaza si fie dezbatuta și in comisiile din Camera Deputaților. Proiectul legislativ…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- Proiectul legislativ privind modificarea Codului silvic a primit aviz favorabil din partea Comisiei de agricultura, silvicultura și dezvoltare rurala, cu 8 voturi „pentru” și unul „impotriva” (USR). Proiectul a fost susținut de catre senatorii Florin Carciumaru (PSD) și Scarlat Iriza…

- Problemele aparute la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu au fost prezentate recent conducerii Ministerului Transporturilor. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a declarat ca a discutat pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor. Acesta din urma a precizat ca va trimite saptamana viitoare…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, este nemultumit de ultimele declaratii ale sefului Fondului Proprietatea care a spus despre Complexul Energetic Oltenia ca are probleme economice. Senatorul de Gorj susține ca dintotdeauna Fondul Proprietatea a avut o pozitie critica la adresa colosului energetic…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, si-a propus sa faca o vizita la Complexul Energetic Oltenia, dar dupa ce se familiarizeaza cu problemele ministerului, a spus deputatul de Gorj, Mihai Weber. Parlamentarul a spus ca Anton Anton a avut deja discutii cu...

- Deputatul de Gorj, Mihai Weber, a recunoscut ca ministrul Energiei, Anton Anton, are nevoie de o perioada de acomodare in fruntea institutiei unde a fost numit. Potrivit presedintelui executiv al PSD Gorj, in urma discutiilor pe care le-a purtat cu seful Ministerului Energiei, a rezultat ca Anton Anton…

- Tinerii care doresc sa se casatoreasca de Dragobete la Poarta Sarutului din Parcul Central al municipiului Targu Jiu sunt asteptati de reprezentantii primariei sa depuna cereri in zilele de 14 si 15 februarie. Edilul Marcel Romanescu a declarat ca anul acesta vor fi oficiate casatorii doar de Dragobete,…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, nu mai vrea sa comenteze cu privire la plecarea din partid a lui Ion Ciocea si Ion Calinoiu, dupa candidatura independenta a celor doi la alegerile parlamentare din 2016. „A facut rau Partidului S...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, ii asigura pe primarii din Gorj ca vor fi gasite solutii pentru finantarea primariilor. Carciumaru recunoaste ca la acest moment este o problema si spune ca vicepremierul Paul Stanescu a ref...

- Senatorul PSD Gorj, Florin Carciumaru, a prezentat bilantul primului an de mandat in Parlamentul Romaniei. Carciumaru este presedintele Comisiei pentru administratie publica si organizarea teritoriului din Senatul Romani...

- Comisia pentru administrație publica și organizarea teritoriului din Senatul Romaniei, condusa de liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru, este clasata in top trei al celor mai active comisii de specialitate din cadrul Senatului. Potrivit unui raport privind sinteza activitații comisiilor din Senat,…

- “Sa nu va surprinda ca o sa ies și o sa spun ca exista alta varianta de candidat mai buna decat mine pentru Primaria Targu-Jiu”, a declarat astazi, viceprimarul din municipiu, Adrian Tudor.Vicele și-a anunțat in urma cu ceva timp intenția de a candida pentru postul de primar de la Targu-Jiu la alegerile…

- Fostul presedinte executiv al PSD Gorj, Ion Calinoiu, a comentat la un post de televiziune conflictul dintre deputatul Mihai Weber si viceprimarul Adrian Tudor, cu privire la desemnarea viitorului candidat la Primaria Targu Jiu. Ion Calinoiu n...

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Ion Calinoiu, si-ar dori o revenire in PSD, insa nu este dorit de seful partidului Liviu Dragnea. Calinoiu este atent la ce seintampla in PSD si a laudat-o pe pagina de socializare pe Viorica Dancila, premierul desemnat. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru,…

- Ministrul educației, Liviu Marian Pop, va sosi luni la Targu Jiu pentru a aplana scandalul legat de sporul de calculator izbucnit intre unii directori de scoli si conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Gorj. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, cel care a ...

- Florin Carciumaru, liderul PSD Gorj l-a cotrazis pe deputatul social-democrat Mihai Weber in ceea ce privește criteriile de desemnare a candidatului PSD la Primaria Targu-Jiu. Saptamana trecuta, Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj a creionat un profil de candidat despre care spunea ca trebuie…

- Scandalul sporului de calculator dintre directorii de școli și șeful Inspectoratului Școlar Județean Gorj il aduce la Targu-Jiu chiar pe ministrul Educației, Liviu Marian Pop. Anunțul a fost facut astazi de senatorul PSD, Florin Carciumaru care a precizat ca ministrul și-ar fi anunțat intenția de a…

- Parlamentarul de Gorj, Florin Carciumaru a declarat ca va face demersuri pentru ca investitia in cele doua hidrocentrale din Defileul Jiului sa fie finalizata. Mai multe organizatii de mediu au criticat investitia si au spus ca flora si fauna din Parcul National „Defileul Jiului” vor fi afectate de…

- Primarul General al Capitalei sta cel mai bine in sondaje la ora actuala, așadar ea trebuie sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. Este concluzia la care a ajuns președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru.„Dorința este sa caștigam! Din sondaje,…

- „Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere”, a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit…

- Presedintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al…

- Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va susține in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, nu ia in calcul o impacare cu Ion Ciocea si Viorel Caragea in 2018, cei doi fiind cei mai vehementi critici ai lui. „Este un Dumnezeu sus si va lamuri mai tarziu lucrurile&...

- Social-democrații gorjeni vor lua o decizie in ceea ce privește o posibila revenire in PSD a fostului președinte executiv, Ion Calinoiu in cadrul unei ședințe de Comitet Executiv sau de Birou Politic Județean. Anunțul a fost facut de Cosmin Popescu, vicepreședintele PSD Gorj care, insa a evitat sa iși…