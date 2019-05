Stiri pe aceeasi tema

- 120.000 de euro a aprobat Consiliul Local Huedin pentru singurul WC public din localitatea clujeana. In afara de faptul ca este mare – 153 de metri patrati, nicio alta dotare nu justifica pretul ridicat. Primarul localitatii da vina pe TVA, pe studiu de fezabilitate, pe proiectare, dirigintele de santier.

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul de deschiderea unei statii de ambulanta in localitatea sa, a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul…

- Romania va avea un nou stadion cochet in viitorul apropiat, intr-un oras micut, care in acest moment nu are echipa la nivel national, ci doar in campionatul Ligii 4. Dupa Alexandria si Slatina, resedintele judetelor Teleorman, respectiv Olt, Zarnestiul, un orasel din jutelul Brasov cu o populatie putin…

- Primaria orașului Chitila din județul Ilfov, România, ofera orașului Edineț din Republica Moldova, doua stații electrice de 80 de KW. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, dupa o întrevedere cu primarul din Chitila, Emilian Oprea.…

- Primarul PSD al orașului Turceni și edilul independent din comuna Bustuchin, județul Gorj, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova, scrie Mediafax.Dupa…

- Primarul ALDE al orașului Rovinari, județul Gorj, Robert Filip, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova.In plus, primarul orașului Rovinari, ...

- Traian Andronachi, managerul Spitalului Municipal Radauti, dar si Nistor Tatar, primarul municipiului Radauti, sunt ferm convinsi ca vor gasi o usa deschisa la Ministerul Sanatatii, iar la intalnirea care este programata la Iasi, pe data de 25 februarie, vor primi un raspuns pozitiv la cererea ...

- Baicoiul da clasa Ploiestiului, din nou! Sistemul de iluminat public va fi modernizat cu fonduri europene, 176 de strazi din localitate urmand a fi incluse in program. Primaria orașului Baicoi este la un pas sa semneze contractul de finanțare din fonduri europene pentru sistemul de iluminat…