Waze nu mai permite raportarea filtrelor de politie Surpriza imensa pentru soferii care nu se prea descurca sa conduca dupa semnele de circulatie si folosesc tot felul de tertipuri. Astfel, aplicatia de orientare in trafic Waze ar putea sa nu mai permita raportarea filtrelor de politie. Folosita pe scara larga si in tara noastra pentru reducerea timpului petrecut in ambuteiaje prin obtinerea rapida […] Waze nu mai permite raportarea filtrelor de politie is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

