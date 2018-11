Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Wayne Rooney a avut joi seara ultima sa aparitie in tricoul selectionatei Angliei, care a invins cu scorul de 3-0 reprezentativa Statelor Unite, intr-un meci amical disputat pe stadionul Wembley din Londra, scrie agerpres.ro.

- Jonathan Klinsmann, fiul fostului atacant-vedeta al fotbalului german Juergen Klinsmann, a fost convocat in premiera in selectionata Statelor Unite, in vederea meciului amical cu reprezentativa Angliei, programat joi pe stadionul Wembley, informeaza AFP. Jonathan, in varsta de 21 ani, nascut la Newport…

- Magna Carta se afla in catedrala din Sulisbury, un oras din sudul Angliei. Sistemul de alarma s-a activat atunci cand a avut loc tentativa de furt, joi seara. Suspectul a spart vitrina din sticla in care este expus acel pretios document medieval, a anuntat vineri Politia britanica, relateaza Reuters.…

- La 48 de ani, dupa un an sabatic, Luis Enrique s-a intors in fotbal, ca selecționer al Spaniei. Și a debutat cu o victorie importanta, 2-1 pe terenul Angliei, in startul din Liga Națiunilor. "Sa caștigi pe Wembley la primul meci, nu se putea mai bine. Mi-a placut atitudinea baieților, au continuat sa…

- Aripa Chris Ashton si pilierul roman Alexandru Tarus, ambii de la Sale Sharks, au fost convocati in fata unei comisii de disciplina independente, dupa cartonasele rosii primite in meciul test din presezon cu Castres Olympique, castigat saptamana trecuta, a anuntat, marti, Rugby Football Union, citata…