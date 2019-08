Stiri pe aceeasi tema

- Wayne Rooney (33 de ani) a semnat, marți, un contract cu echipa Derby County, valabil începând cu 1 ianuarie 2020. Atacantul va fi atât jucator, cât și antrenor al formației din liga a doua engleza, informeaza Mediafax.În comunicatul emis de catre cei de la Derby, marți,…

- Meciul dintre FCSB si echipa ceha FK Mlada Boleslav, de joi, din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, va fi transmis live pe Facebook pentru fanii din afara Romaniei, a anuntat vicecampioana Romaniei.

- Frank Lampard a parasit echipa Derby County, din liga secunda engleza, si a semnat un contract de antrenor pe trei ani cu Chelsea Londra, a anuntat gruparea de pe Stamford Bridge. Lampard a jucat la Chelsea pe...

- Derby County a anuntat ca i-a acordat lui Frank Lampard permisiunea de a lipsi de la antrenamente, luni si marti, pentru a negocia cu fosta lui echipa, Chelsea Londra, preluarea conducerii tehnice potrivit news.ro.Derby se asteapta ca Lampard sa ajunga la un acord cu gruparea londoneza si…

- ​Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, de la Los Angeles Galaxy, a fost suspendat doua meciuri si amendat pentru ca l-a apucat de gât pe portarul Sean Johnson (New York City), în timpul unui meci din Major League Soccer, a anuntat Federatia americana de fotbal, potrivit Agerpres.Comisia…