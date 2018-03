Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 8:oo, in Uioara de Sus. Un biciclist a decedat dupa ce a fost acroșat de o mașina. Un biciclist de 45 de ani din Ocna Mureș a decedat dupa a fost lovit de un autoturism, luni dimineața, in jurul orei 8.00,. Accidentul s-a produs […]

- Vremea neobisnuita pentru aceasta perioada a anului a adus in Alba și accidente, dar si circulatie in conditii de iarna in plina primavara. Astfel, vizibilitatea scazuta, ninsoarea abundenta, drumul alunecos, dar si neatentia duc spre o serie de accidente. O mașina a ieșit in decor pe drumul care leaga…

- Filmul accidentului din Arizona in care o mașina autonoma experimentala Uber a lovit un pieton care și-a pierdut viața ridica multe semne de intrebare. De ce ar fi trebuit ca tehnologia sa evite acest accident și de ce victima este, totuși, principalul vinovat.

- Politia din Tempe, Arizona, a dat publicitații pe Twitter un material video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului mortal în care a fost implicat un autovehicul autonom Uber, scrie News.ro. Materialul este compus dintr-o filmare care arata drumul…

- ​Un scurt video despre accidentul din Arizona, unde o masina autonoma a Uber a accidentat mortal o femeie, ridica mai multe intrebari despre incidentul care va "frana" dezvoltarea masinilor care se conduc singure. Foarte multi spun ca astfel de teste pe drumurile publice nu ar trebui sa fie realizate…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a fost lovit de o masina in timp ce se afla in traversare regulamentara a strazii. Accidentul s-a produs azi noapte, pe Soseaua Vestului, zona benzinariei Petrom. Conducatorul auto a fugit de la locul faptei, insa a fost prins de politisti la scurta vreme dupa…

- Poliția din Tempe a dat publicitații primele imagini ale accidentului mortal produs de mașina autonoma. Un autovehicul autonom Uber a lovit un pieton care incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Ancheta polițiștilor a aratat ca mașina nu a franat deloc. Poliția din Tempe a publica imaginile…

- Accidentul mortal care a implicat un vehicul autonom al Uber, luni, in statul american Arizona, reaminteste ca responsabilitatea utilizatorilor si a operatorilor acestor masini fara sofer este departe de a fi transata, relateaza AFP. O legislatie variabila Conventia de la Viena,…

- Un autovehicul fara sofer a fost din nou implicat intr-un accident mortal. Tragedia a avut loc in orasul Tempe (Arizona, SUA) si pune iar in discutie fiabilitatea acestei tehnologii. Este vorba de primul accident mortal implicand o masina autonoma si un pieton. Victima este o femeie in varsta de 49…

- Un barbat de 57 de ani, din Radauți, a fost lovit mortal de o mașina, cind traversa regulamentar strada Ștefan cel Mare din municipiu. Accidentul a avut loc ieri, la ora 18.30, și a fost provocat de un localnic de 31 de ani. Acesta a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Pe…

- Un ofițer SPP a fost autorul unui accident mortal, pe 30 octombrie anul trecut, pe Autostrada București – Pitești. Inițial, ofițerul și-a declinat o alta identitate pentru polițiști, evitand astfel anchetarea sa imediata de catre procurorii militari. Accidentul a fost raportat de Poliția Autostrazi…

- ​Waymo, divizia de masini autonome a Google, a pus un video in 360 de grade in care arata cum functioneaza masinile care se pot conduce singure si ofera un exemplu despre ce ar putea sa vada un astfel de pasager. Google testeaza de peste un deceniu masini autonome, a acumulat 8 milioane de km, dar si-a…

- Luni dupa-amiaza, 26 februarie a.c., in jurul orei 18.30, un barbat de 39 de ani, din comuna Surduc, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Național 1G, prin localitatea Hida, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum, intr- o curba la dreapta, a pierdut controlul direcției…

- O masina a carabinerilor, care circula pe contrasens cu girofarul pornit, s-a ciocnit frontal cu un BMW. Accidentul a avut loc pe strada Calea Orheiului din cartierul Posta Veche.Potrivit informatiilor, nicio persoana nu a fost ranita.

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…

- Tragedie intr-o familie din raionul Briceni. Un copil de 7 ani a fost lovit aseara de o mașina la volanul careia se afla un șofer beat. Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 19:40 in localitatea Corjeuți, in timp ce victima și mama sa se intorceau acasa de la biserica.

- Cinci femei au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 29. Accidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 9:00, in afara localitații Salcea. Potrivit Poliției Suceava accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de…

- Conducatorul auto, de 21 de ani, implicat in accidentul mortal de ieri seara de pe Soseaua Mangaliei a fost retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore.Acesta va fi introdus in C.R.A.P. al I.P.J. Constanta. ...

- O masina de tip „scoala” a fost implicata intr-un accident rutier joi, 22 februarie, in Ploiesti. Accidentul a avut loc pe strada Tatra. Potrivit primelor informatii furnizate de catre politisti, elevul era la volan si circula pe drumul cu prioritate. Nicio persoana nu a fost ranita, fiind inregistrate…

- Un medic sibian a murit in aceasta dimineața, dupa ce s-a izbit de un stalp cu mașina pe care o conducea. Laurențiu Beli (37 de ani) era chirurg la Spitalul Clinic Județean Sibiu și, in aceasta dimineața, se intorcea din localitatea Paltiniș. Accidentul a avut loc in fața Gradinii Zoologice din oraș.

- Mașina implicata, noaptea trecuta, in accidentul mortal de la Ciumbrud, in care un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, a fost ridicata sambata dimineața, cu un utilaj special. Din imaginile filmate de un localnic rezulta ca dupa ce a ieșit de pe carosabil, autoturismul s-a rasturnat intr-o rapa,…

- Tragedie, in aceasta seara, pe DN 1, la Nistoresti. Un pieton a fost lovit de masina in timp ce se afla in traversarea drumului prin loc nepermis. Din nefericire, victima a decedat. Traficul in zona se desfasoara cu restrictii, fiind dirijat de agenti de la Politia Rutiera.…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- Soarta crunta pentru un pieton ucis intr-un accident in Moisei, județul Maramureș. Barbatul a fost spulberat o mașina scapata de sub control de un șofer care circula cu viteza. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional! Accidentul…

- Viteza ucide nu este doar un motto sau denumirea unei campanii. Un pieton care circula regulamentar nu a mai ajuns ieri dupa-amiaza printre cei dragi, fiind spulberat de un autoturism condus cu viteza. Accidentul s-a produs in jurul orei 16.45, pe D.N.18, pe raza localitatii Moisei. Verificarile efectuate…

- Accicent in capitala, pe strada Armeana, intersecție cu strada Bernardazzi. Un Fiat nu a cedat unei mașini de model Toyota și a lovit-o din plin. Accidentul a fost filmat de o camera de bord. Potrivit unuir martor, șoferul a lasat mașina și a fugit de la fața locului.

- Afirmatii extrem de grave despre fosta sefa antimafia care ar fi fost victima unui atentat. Totul s-ar fi intamplat la Londra. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, avocata Maria Vasii, spune ca inainte de a ajunge in Costa Rica Alina Bica ar fi fost victima unui asa zis accident…

- O mașina a zburat peste parapet și s-a infipt in etajul unei cladiri care gazduia un cabinet dentar. S-a intamplat in Santa Ana, California. Suprinzator, cei aflați la bord au suferit doar rani minore. Șoferul unui Nissan Altima de culoare alba rula cu viteza pe autostrada cand a pierdut controlul mașinii.…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- Trei persoane au fost ranite duminica, dupa ce au cazut cu mașina in Jiu. Accidentul a avut loc pe raza localitații Valea de Brazi. Cele trei victime, doi barbați și o femeie, au fost scoase din mașina inainte de sosirea echipelor de salv...

- Un șofer a avut un ghinion teribil dupa ce mașina lui a fost implicata in doua evenimente rutiere, in aceeași zi. Accidentul rutier ciudat a avut loc pe A1, partea de Autostrada dintre Sibiu și Sebeș. Mai exact, platforma care transporta mașina s-a rasturnat. Traficul a fost blocat.

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un ACCIDENT de masina. Din fericire, vedeta nu a pațit nimic grav, scrie b1.ro. Citeste si Flavia de la Neata si Codin Maticiuc nu-si mai ascund relatia. PRIMA POZA cu ei impreuna "Eram intr- o intersectie in Bucuresti,…

- Pe langa numele mari care au facut ca tehnologia sa avanseze, am putea sa-l adaugam și pe cel al romanului care incearca sa produca mașina care iți citește gandurile. Lucian Andrei Gheorghe, el este coordonatorul unui proiect Nissan prin care te poți conecta cu mașina.

- Deschiderea celui mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show, a fost afectata de ploaie torentiala, facand gigantul in tehnologie Google incapabil sa-si deschida standul in prima zi a targului.Se asteapta ca expozitia anuala din Las Vegas, care…

- Un biciclist in varsta de 62 de ani a fost lovit in plin de o mașina si a murit pe loc. Accidentul s-a produs in apropiere de satul Joltai din autonomia gagauza. Șoferul, un barbat in varsta de 32 de ani, nu a observat victima care se deplasa fara elemente reflectorizante.

- Cel mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show din Las Vegas, isi deschide marti portile pentru publicul larg pe fondul noilor incertitudini cu privire la securitatea informatica, transmite AFP. Devenite motoarele acestui sector, asistentii vocali…

- Un copil in varsta de 10 ani, aflat intr-o caruta, a fost ranit grav dupa ce atelajul a fost izbit in plin de o masina. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 19.15, pe DN 2E, in afara localitații Cornu Luncii, pe un sector de drum unde accesul atelajelor hipo este interzis. Caruta era ...

- Accident grav in municipiul Chișinau. Un barbat a decedat dupa ce mașina pe care o conducea ar fi derapat de pe traseu și s-ar fi rasturnat pe carosabil. Tragedia a avut loc aseara in jurul orei 21:20 la ieșire din Vatra.

- Un accident rutier a avut loc astazi, in zona Pacurari, din municipiul Iasi. In accident au fost implicate trei masini. Un autoturism marca AUDI, unul marca Fiat si un autoturism echipaj al SMURD. Accidentul s-a soldat cu o victima, un pasager din masina SMURD.

- Un tanar de 30 de ani a fost aruncat prin parbriz, dupa ce mașina sa s-a izbit violent de un monument din apropiere de Parcul Expoziției, din Iași.Accidentul s-a petrecut in prima zi din an, cand...

- Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul producerii tragediei tocmai ce ieșise din scara unui bloc și apoi direct in strada. La fața locului a ajuns in scurt timp un echipaj medical…

- Accidentul a avut in zona localitatii Malu Vartop, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea. Potrivit martorilor oculari, un autoturism BMW care circula cu viteza a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR. In urma impactului, autoturismul a luat foc. Soferul ar fi ars in masina. Nu se stie care…