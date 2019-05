Watain la Quantic: Kistvaen deschide showul. Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- EVERGREY revin in Romania pe 13 aprilie printr-un show care va avea loc la Hard Rock Cafe din Bucuresti de la ora 22:30. Atentie: accesul se face doar dupa ora 22:00. PROGRAM: Open Doors – 22:00 Bloodred Hourglass – 22:30-23:10 Evergrey – 23:30 – 01:30 REGULI DE ACCES SI INFORMATII UTILE Este interzis…

- Pe 8 Mai, in Qunatic, Watain promit un show memorabil in cadrul turneului european ‘Eastern Eclipse’. Am avut ocazia sa schimbam cateva vorbe cu ei. Ce a iesit vedeti mai jos. 1. Back to Romania! What can you tell me about the tour? The tour will start on Crucifixion Friday in Finland, then head on…

- IAMX revine la Bucuresti pe 15 februarie in Club Quantic in cadrul turneului Mile Deep Hollow. Dupa showul sold out de acum cativa ani, este momentul sa il intampinam din nou in capitala de data asta cu un nou album si un show pe masura. Club Quantic este o locatie cu o capacitate mare aflata in Parcul…

- Watain, una dintre cele mai controversate formatii de black metal, se reintoarce in Romania pe 8 mai in Club Quantic in cadrul turneului european “Eastern Eclipse”. Vom avea parte de un show raw de black-metal pur, fara pyro asa ca pregatiti-va de un moshpit de zile mari. Primele 100 de bilete costa…

- Pentru prima data in Romania, țara pe care a pus-o in agenda de turneu a doua, dupa Rusia, David va concerta alaturi de band-ul sau, la SALA RADIO in data de 10 februarie 2019, in concertul EVERY THIRD THOUGHT TOUR. Turneul poarta numele albumului, iar Bucureștiul este o destinație extrem de așteptata…

- Metrorex informeaza ca, incepand cu data de 4 februarie 2019, va reduce la jumatate tariful pentru parcarea in Terminalul Multimodal de la Straulești. Astfel, o ora va costa doar de 50 de bani/mașina, fața de 1 leu/mașina, cat este acum. Decizia a fost luata de catre conducerea executiva și cea administrativa…

- Pro Cinema difuzeaza, sambata, filmul "Ziua cartitei", cu Bill Murray si Andy McDowell in rolurile principale, pe parcursul intregii zile, incepand de la ora 08.00 iar o noua difuzare va fi la ora 12.15, apoi la 14.15, 16.15, 20.30 si la 22.30. In film, reporterul Phil Connors traieste si retraieste…