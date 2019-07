Stiri pe aceeasi tema

- Președintele afgan Ashraf Ghani a cerut marți "lamuriri" din partea Statelor Unite dupa ce Donald Trump a declarat ca ar putea câștiga foarte ușor razboiul din Afganistan dar nu vrea sa "omoare 10 milioane de persoane", scrie AFP."Daca aș fi vrut sa câștig…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Seful diplomatiei americane a avut in orasul Tampa o intalnire cu responsabili ai comandamentului central al Pentagonului, care a anuntat cu o zi inainte trimiterea a 1.000 de militari suplimentari in regiune, pentru a face fata "comportamentului ostil" al Teheranului.Aceasta desfasurare…

- In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov in statiunea Soci - de pe coasta ruseasca a Marii Negre - Pompeo a spus ca a dat de inteles clar Rusiei ca nu poate repeta o ingerinta electorala in SUA de felul celei din alegerile…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Rusia și ceilalți aliați apropiați ai președintelui Nicolas Maduro trebuie "sa plece" din Venezuela, a afirmat duminica secretarul american de Stat Mike Pompeo într-un nou avertisment adresat Moscovei, care a replicat imediat, cerând Washingtonului sa renunțe la planurile sale…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a afirmat ca presedintele venezuelan Nicolas Maduro era pregatit marti dimineata sa plece spre Cuba, inainte de a fi sfatuit de Rusia sa renunte, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Era un avion pe pista, era pregatit sa plece (marti) dimineata, potrivit…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a afirmat ca presedintele venezuelan Nicolas Maduro era pregatit marti dimineata sa plece spre Cuba, inainte de a fi sfatuit de Rusia sa renunte, relateaza AFP. "Era un avion pe pista, era pregatit sa plece (marti) dimineata, potrivit informatiilor…