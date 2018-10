Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- In ziua in care a disparut in Turcia cunoscutul ziarist saudit Jamal Khashoggi, doua avioane misterioase au venit din Arabia Saudita, au aterizat pe aeroportul Ataturk (din Istanbul - n.red.) si la scurt timp au decolat inapoi spre tara de provenienta, potrivit Hurriyet, citat de Rador.

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…

- Statele Unite ale Americii (SUA) trebuie ''sa ceara raspunsuri'' din partea Arabiei Saudite in legatura cu disparitia si presupusa asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a afirmat duminica intr-un editorial The Washington Post, citat de AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist critic la…

- Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insotit si l-a asteptat…

- Statele Unite ale Americii inca nu au luat o decizie cu privire la amplasarea unei baze militare permanente in Polonia, a declarat secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat marti de agentia poloneza de presa PAP. Potrivit lui Mattis, SUA evalueaza in prezent propunerea poloneza…

- Statele Unite nu au adoptat o politica in sensul schimbarii regimului din Iran, a anuntat vineri secretarul american al Apararii, James Mattis, catalogand drept "fictiuni" informatiile aparute in presa australiana privind pregatirea unei interventii militare, informeaza agentia Reuters, potrivit…