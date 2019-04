Stiri pe aceeasi tema

- Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei.…

- Youssef al-Hadrii, purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, controlat de rebelii houthi, a declarat ca 39 de persoane au fost ranite in urma atacurilor. El a declarat ca cele mai multe dintre victime sunt elevi, ucisi dupa ce mai multe case si o scoala au fost bombardate. Potrivit Associated…

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au murit duminica în Yemen în urma unor raiduri aeriene desfașurate de coaliția condusa de Arabia Saudita, potrivit Ministerului Sanatații de la Sanaa, citat de Al Jazeera, scrie Mediafax. Youssef al-Hadrii, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Camera Reprezentanților a adoptat joi un proiect care prevede ca Statele Unite nu vor mai acorda asistența coaliției formate din Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite in razboiul din Yemen, potrivit Mediafax citand Al Jazeera.

- Statele Unite au autorizat companiile americane sa vanda tehnologie nucleara preliminara si asistenta Arabiei Saudite, a declarat joi secretarul pentru energie Rick Perry, in pofida criticilor unor membri ai Congresului, ingrijorati ca Riadul ar putea incerca sa obtina arma atomica, transmit AFP si…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat în 2017 ca va merge pâna la a folosi un "glont" împotriva jurnalistului Jamal Khashoggi daca acesta din urma nu înceteaza criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New…

- Statele Unite ii vor primi la 6 februarie pe ministrii de externe din tarile membre ale coalitiei internationale impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), confruntata cu incertitudinea provocate de anuntul neasteptat al retragerii americane din Siria, relateaza AFP. Cei 79 de membri…