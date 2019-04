Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Statelor Unite a calificat miercuri drept "inacceptabila" atitudinea Germaniei, caruia Washingtonul i-a cerut în repetate rânduri sp majoreze cheltuielile militare și sa renunțe la proiectului gazoductului Nord Stream 2, scrie AFP."Germania trebuie…

- Vicepresedintele american Mike Pence a considerat miercuri ca 'inacceptabila' atitudinea Germaniei, chemand aceasta tara aliata in NATO sa-si creasca cheltuielile militare si sa renunte la proiectul gazoductului Nord Stream 2, transmite AFP. 'Germania trebuie sa faca mai mult', a declarat…

- Fostul președinte Traian Basescu susține, in contextul apartenenței la UE, ca ar trebui ca statele membre sa faca eforturi pentru o Uniune mai unita, facand referire la deciziile unor state, printre care și Romania, care au o abordare diferita de UE in privința anumitor subiecte"UE spune -…

- Aflat in Germania, unde a participat la un eveniment important – Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ajunsa la editia cu numarul 55-, Klaus Iohannis s-a aflat fata in fata cu vicepresedintele american Mike Pence, cu care a avut, sambata, o intrevedere bilaterala. In cadrul discutiilor, s-a abordat…

- Gunther Krichbaum, presedintele comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german si un bun cunoscator al situatiei din Romania, i-a trimis joi o scrisoare prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in care critica dur guvernul Romaniei pentru investigarea Laurei Codruta Kovesi…

- In acest moment, nu mai exista nici cea mai mica indoiala. Președintele Klaus Iohannis a tradat Romania. In interesul Rusiei și Germaniei. In timp ce intreg Guvernul și majoritatea parlamentara, susținuți de partenerul nostru startegic, Statele Unite, și de majoritata covarșitoare a membrilor Uniunii…

- Acuzații extrem de grave și de dure la adresa președintelui Klaus Iohannis. Jurnalistul Sorin Roșca Stanescu susține intr-un comentariu ca președintele Klaus Iohannis a tradat interesele strategice ale Romaniei și ale partenerului american in favoarea Rusiei și Germaniei in Cazul gazoductului Nord…

- Romania este in centrul celei mai aprinse dezbateri pe tema securitatii energetice a Uniunii Europene. Amendamentele propuse de Comisia Europeana la Directiva Gazului si sustinute de Romania, in exercitiul presedintiei Uniunii Europene, au intampinat, in Consiliul UE, o opozitie feroce din partea Germaniei…