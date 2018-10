Stiri pe aceeasi tema

- Facebook, Google si alte companii de tehnologie au convenit un cod de conduita pentru combaterea stirilor false, din cauza ingrijorarilor ca acestea pot influenta alegerile, a anuntat miercuri Comisia Europeana, transmite Reuters conform News.ro . Acest cod voluntar, care are rolul sa evite adoptare…

- Potrivit sondajului, o cerere de aderare la NATO ar obtine un sprijin de 35%, daca ar fi sustinuta public de presedinte. Jumatate din populatie se opune. Sustinatorii finlandezi ai unei aderari la NATO au declarat anterior ca sprijinul pentru intrarea in Alianta va fi substantial mai mare…

- Rusia va continua diminuarea investitiilor in active financiare din Statele Unite, ca reactie la noile sanctiuni impuse de Administratia Donald Trump, dar nu intentioneaza inchiderea companiilor americane de pe teritoriul rus, a declarat duminica Anton Siluanov, ministrul rus de Finante. Washingtonul…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri o noua runda de sanctiuni vizand Rusia, provocand prabusirea rublei la minimul ultimilor doi ani si declansand o vanzare de valuta extinsa, pe fondul temerilor ca Rusia ramane blocata intr-o spirala a sanctiunilor care nu se mai termina. Un…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental. La nivelul Uniunii Europene procentul s-a menţinut aproape stabil, între 15% şi 17% din numărul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita 'echitabil', transmite Reuters,…

- Kremlinul a reiterat marti criticile la adresa expansiunii catre Est a NATO, considerand alianta militara ca un “produs al Razboiului Rece” al carui scop este “confruntarea” cu Rusia, dar asigurand ca nu doreste sa se amestece in summitul ei de la Bruxelles, relateaza France Presse si dpa. Liderii…