Seful diplomatiei de la Washington, Mike Pompeo, a promis joi un "raspuns rapid si ferm" la "orice atac" din partea Iranului sau aliatilor acestuia contra unor interese americane, relateaza AFP. "Nu cautam razboiul"si "retinerea de care dam dovada in prezent nu trebuie interpretata gresit de Iran ca o lipsa de determinare", a adaugat el intr-un comunicat, in contextul in care Statele Unite au trimis in Golf un portavion si bombardiere B-52 in fata amenintarilor "iminente" atribuite Teheranului. Potrivit secretarului de stat american, "Republica Islamica Iran se afla in ultimele saptamani la originea…