SUA 'nu cauta sa intre in razboi cu Iranul', a asigurat joi generalul Joe Votel, care supervizeaza fortele americane din Orientul Mijlociu, intr-un moment in care unii responsabili ai administratiei presedintelui Donald Trump si-au ridicat tonul la adresa Teheranului, potrivit France Presse.



'Nu cred ca noi cautam sa intram in razboi cu Iranul si nu cred ca acesta este obiectivul nostru', a declarat intr-o conferinta de presa generalul Votel, care conduce Comandamentul central al fortelor americane (Centcom).



El a fost intrebat cu privire la strategia americana…