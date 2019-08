Stiri pe aceeasi tema

- Interdicția se refera atat la tradiționalele burqa purtate de femeile musulmane care respecta strict normele islamice, cat și la cagule și esarfe a intrat in vigoare in Olanda. Masura se va aplica in școli, spitale, cladiri și transportul public. Autoritațile le vor cere oamenilor sa-și arate fețele,…

- Președintele american Donald Trump a declarat sâmbata ca dorește sa se întâlneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în acest weekend în zona demilitarizata (DMZ), la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, anunța Reuters.Trump, care este în Osaka,…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Coreea de Nord a avertizat Statele Unite ca acordurile la care au ajuns liderii celor doua tari anul trecut, la Singapore, pot fi in pericol, transmite marti agentia nord-coreeana de presa KCNA, preluata de Reuters. „Rabdarea noastra are o limita”, avertizat Phenianul care acuza Washingtonul de presiuni…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- "Nu urmarim o schimbare de regim (la Teheran), vreau ca aceasta sa fie clar", a spus presedintele american, in timp ce Statele Unite desfasoara forte militare in Orientul Mijlociu."Ceea ce dorim este absenta armelor nucleare. Chiar nu vreau sa ranesc Iranul", a adaugat el, la incheierea…

- Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul…

- Președintele american Donald Trump se va întâlni cu președintele sud-coreean Moon Jae-in în Coreea de Sud, în contextul summitului G20, care va avea loc la sfârșitul lunii iunie în Japonia, a informat miercuri Casa Alba, relateaza Mediafax citand site-ul agenției…