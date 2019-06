Washingtonul îi dă Turciei termen până la sfârşitul lui iulie pentru a renunţa la sistemele ruseşti S-400 SUA au anuntat vineri ca ii dau Turciei termen pana la sfarsitul lui iulie pentru a renunta la achizitia de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, pe care ele le considera incompatibile cu noul lor avion F-35 pe care Ankara vrea de asemenea sa-l cumpere, informeaza AFP. Daca pana la 31 iulie Turcia nu renunta la sistemele S-400, pilotii turci care se antreneaza in prezent in SUA pe F-35 vor fi expulzati si acordurile de subcontractare atribuite unor intreprinderi turce pentru fabricarea de F-35 vor fi anulate, a declarat pentru presa adjuncta secretarului american pentru aparare insarcinata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

