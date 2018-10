Iranul a angajat o procedura contra Statelor Unite la CIJ, in iunie 2016, cu scopul de a obtine deblocarea unor fonduri in valoare de aproximativ doua miliarde de dolari. Tribunale americane au hotarat sa blocheze aceste sume cu scopul de a indemniza americani victime ale unor atacuri teroriste.



Curtea cu sediul la Haga a inceput luni sa examineze acest diferend in cadrul unor audieri care se inchid vineri. Judecatorii urmeaza sa hotarasca ulterior daca pot sau nu sa se pronunte in acest litigiu.



In plangerea sa la CIJ, Teheranul acuza Washingtonul ca a incalcat un tratat…